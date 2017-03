In een nieuwe animatie landt de eerste trap van monsterraket New Glenn na lancering keurig op een drijvend (en bewegend!) platform.

Blue Origin kondigde de nieuwe raket New Glenn vorig jaar al aan. De raket is er in twee- en drietraps-uitvoering. Laatstgenoemde uitvoering is qua grootte vergelijkbaar met NASA’s Saturn V en aanzienlijk groter dan de Falcon 9 van concurrent SpaceX.

Landen op zee

In een nieuw filmpje komen we nu meer over New Glenn te weten. Een animatie laat zien hoe de raket het luchtruim kiest en een capsule in de ruimte brengt. Na de lancering keert de eerste rakettrap terug naar de aarde. Dat is niet helemaal nieuw. Blue Origin toonde eerder al aan in staat te zijn om de eerste trap van New Shepard – de voorganger van New Glenn – heelhuids op aarde te kunnen laten landen. Wat de landing die we in de animatie zien, bijzonder maakt, is dat deze plaatsvindt op zee. Dat is vele malen lastiger dan een landing op het vasteland. SpaceX kan over dat laatste meepraten. De eerste keer dat de eerste trap van de Falcon 9-raket heelhuids op een drijvend platform landde, werd voorafgegaan door een aantal mislukkingen.

De eerste klant

Terug naar Blue Origin. Want het bedrijf heeft meer nieuws. Zo heeft het inmiddels de eerste klant binnen die gebruik gaat maken van de nieuwe monsterraket. Het gaat om Eutelsat, een Europees bedrijf dat communicatiediensten aanbiedt via satelliet.

Déjà vu

Wie de verrichtingen van Blue Origin aanschouwt, denkt wellicht: waar heb ik dat eerder gezien? En inderdaad de verrichtingen van het bedrijf doen sterk denken aan die van SpaceX. SpaceX blijft Blue Origin een klein stapje voor. Zo heeft SpaceX al meerdere ruimtevluchten gemaakt, terwijl de raketten van Blue Origin tot op heden enkel in staat waren tot suborbitale vluchten (daar komt met New Glenn verandering in). Ook voor een eerste rakettrap op zee laten landen, geldt: SpaceX heeft het al eens gedaan. En terwijl Blue Origin nu de eerste klant binnen heeft en dus een contract op zak heeft voor het lanceren van satellieten, geldt: SpaceX heeft dat ook al een groot aantal keer gedaan. Sterker nog: SpaceX bevoorraadt in opdracht van NASA het ISS al een tijdje.

Sommige mensen kunnen zich enigszins opwinden over de verrichtingen van Blue Origin: want waarom doet het bedrijf toch precies hetzelfde als SpaceX? En toch zijn de acties van het bedrijf – ook al loopt het wellicht achter SpaceX aan – heel belangrijk. Voor onze ogen voltrekt zich namelijk een ruimtewedloop waarin meerdere partijen – juist dankzij het feit dat ze in dezelfde business zitten – het beste uit elkaar halen. Het brengt de ontsluiting van de ruimte in een stroomversnelling.