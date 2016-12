Misschien schrik je even als je deze foto van de maan Mimas ziet. Het lijkt alsof de natuurlijke satelliet de ringen van Saturnus aantikt. Schijn bedriegt, want de afstand tussen Mimas en de ringen is 45.000 kilometer.

Onze planeet heeft een diameter van 12.742 kilometer. Dit betekent dat er net geen vier aardes naast elkaar passen tussen de ringen van Saturnus en Mimas.

Mimas is een klein maantje met een doorsnee van 396 kilometer. Omdat de afstand tussen de maan en de ringen klein is, trekt Mimas met zijn zwaartekracht aan de piepkleine stof- en ijsdeeltjes waaruit de ringen van Saturnus bestaan. Hierdoor ontstaan golven. Ook is Mimas verantwoordelijk voor de Cassinischeiding: de scheiding tussen de A en de B-ringen. De Cassini-scheiding is op de foto bovenaan niet te zien, maar hieronder wel.

De nieuwe foto is gemaakt door de Cassini-ruimtesonde. Het ruimtevaartuig vloog op 183.000 kilometer langs Mimas. De resolutie bedraagt een kilometer per pixel.

Nu het einde van 2016 nadert, kijken we met z’n allen vooruit. 2017 gaat een bijzonder jaar worden voor Cassini. In september 2017 – dertien jaar na de start van de missie – eindigt de historische missie. Net als Rosetta dit jaar kiest ook Cassini voor een snelle dood. Het ruimtevaartuig plonst op 15 september in de atmosfeer van Saturnus en zal – terwijl het beestje data verzamelt over de samenstelling van de atmosfeer – ten onder gaan.