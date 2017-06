Heb jij niks te doen dit weekend en bezit jij een flinke voorraad LEGO-steentjes? Bouw dan jouw eigen Very Large Telescope.

De Nederlandse astronoom Frans Snik en zijn teamleden hebben een LEGO-model gemaakt van het complete Paranal-observatorium in het noorden van Chili. Het team bouwde replica’s van de vier 8,2-meter spiegeltelescopen van de Very Large Telescope. Deze telescopen worden ook wel de UT’s genoemd. Daarnaast realiseerden Snik en zijn helpers de vier 1,8-meter AT’s.

Het schaalmodel (1:150) is te zien op het hoofdkantoor van ESO in Garching (Duitsland) en zal in 2018 een mooi plekje krijgen in het gloednieuwe ESO Supernova planetarium & bezoekerscentrum.

Bouw het model zelf

Wat vooral bijzonder is, is dat jij thuis ook aan de slag kunt. Snik heeft namelijk LEGO-bouwinstructies gemaakt. Elke UT bestaat uit precies 3104 stukjes. Voor het hele platform zijn meer dan 25.000 afzonderlijke onderdelen nodig. Kortom, dit is geen project voor de ongeoefende LEGO-bouwer, maar vergt geduld en doorzettingsvermogen. En natuurlijk een flinke met zak geld, want als je al deze stukjes in de winkel koopt, dan ben je zo’n 5.000 euro kwijt.

Maar je doet het voor het eindresultaat. De telescopen kunnen echt draaien en de luiken en ventilatiegaten kunnen open en dicht. Hiernaast kun je de bouwschema’s downloaden. Veel plezier!

ELT-schaalmodel

Eerder ontwierp Snik zijn eerste LEGO-model van ESO’s Extremely Large Telescope. Ook deze bouwinstructie is online te downloaden. Klik hier voor de lijst van LEGO-stenen voor het ELT-model.