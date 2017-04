In 2010 lekte er ruim 500 miljoen liter olie in de Golf van Mexico. Als de schade aan de natuur in een geldbedrag uit te drukken is, dan mag BP een bedrag overmaken van zestien miljard euro.

Dit blijkt uit een zesjarig onderzoek naar de grootste olieramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het paper is verschenen in het wetenschappelijke vakblad Science.

Wetenschappers vroegen duizenden gezinnen hoeveel geld zij over zouden hebben om een ramp als de BP-olieramp te voorkomen. De gevolgen van de ramp werden duidelijk beschreven in de enquete, zoals beschadigde stranden, aangetast koraal en dode dieren. Wat blijkt: een gemiddeld Amerikaans gezin is bereid om 143 euro (153 dollar) te betalen om een vergelijkbare ramp te voorkomen. Aangezien er ruwweg 112 miljoen gezinnen zijn in de Verenigde Staten, komen de wetenschappers op een bedrag van 16 miljard euro.

Waardering

“De resultaten laten zien dat mensen veel waardering hebben voor mariene hulpbronnen en ecosystemen”, vertelt professor Kevin Boyle van het Virginia Tech College. Hij is een van de auteurs van het paper. Hij en zijn collega’s hebben op verschillende manieren mensen ondervraagd, bijvoorbeeld in een-op-een-gesprekken met getrainde interviewers of anoniem per e-mail. “Er is veel kritiek op dit soort berekeningen. Wij laten zien dat het legitiem is.”

In het paper ( pdf ) staat dat mensen bereid waren om een hoger bedrag te betalen als er meer gevolgen van de ramp werden genoemd in de enquete of door de interviewers. Wanneer in de enquete alleen informatie over besmeurde stranden en de dode vogels stond, waren deelnemers bereid om 136 dollar te doneren. Wanneer ook de gevolgen voor dolfijnen, koralen, jonge zeeschildpadden en slakken werden genoemd, steeg het bedrag naar 153 dollar.

Economische waarde van een natuurramp

Het is waardevol om aan mensen te vragen hoeveel zij over hebben om een ramp te voorkomen of om een bepaalde diersoort te redden. Vooral omdat de economische waarde van dit soort gebeurtenissen lastig in euro’s is uit te drukken. Zeg nu zelf: de laatste mammoet had geen economische waarde, maar tegenwoordig zouden we met z’n allen misschien wel miljarden euro’s over hebben om er weer een paar terug te krijgen.