Het xenon in de xenonlamp van jouw auto heeft een buitenaardse oorsprong. Het edelgas is namelijk door kometen naar de aarde gebracht.

Xenon is in 1898 ontdekt, toen het edelgas als residu achterbleef tijdens het verdampen van vloeibare lucht. Het wordt gebruikt in bacteriële lampen, elektronenflitsers en in verschillende xenonlampen. In de atmosfeer van de aarde komt een klein beetje xenon voor: 0,05 ppm (deeltjes per miljoen). Dit betekent dat 0,000008% van de atmosfeer uit xenon bestaat. In vergelijking: onze atmosfeer bestaat voor ruim 78% uit stikstof en voor bijna 21% uit zuurstof.

Het zwaarste stabiele edelgas heeft negen verschillende isotopen. Maar waar komen die vandaan? Wetenschappers hebben daarvoor ESA’s Rosetta-ruimtesonde gebruikt. Dit ruimtevaartuig vloog de afgelopen jaren om de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. De wetenschappers zagen hoe deze komeet xenon lekte, omdat de komeet de zon naderde en dus opwarmde. Het edelgas zat blijkbaar opgeslagen in het miljarden jaren oude komeetijs.

De onderzoekers hebben de samenstelling van xenon op 67P geanalyseerd en beweren in een nieuw paper dat het xenongas de ‘missing link’ is waar lang naar werd gezocht. De samenstelling van xenongas op aarde komt overeen met de signatuur van xenon op de komeet. De wetenschappers concluderen dat 22% van al het aardse xenon een kometaire oorsprong heeft.