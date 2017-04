Er zijn wel elf ‘significante signalen’ gevonden, maar vervolgonderzoek wijst uit dat ze hoogstwaarschijnlijk niet door aliens zijn uitgezonden.

Dat heeft het Breakthrough Listen-onderzoeksteam bekend gemaakt. Met een budget van 100.000.000 dollar zoeken deze wetenschappers – met behulp van de krachtigste telescopen op aarde – naar signalen van intelligent buitenaards leven. Je moet dan niet alleen denken aan radiosignalen, maar ook aan laserpulsen.

Eerste jaar

Tijdens het project zullen de 1 miljoen sterren die het dichtst bij de zon staan, maar ook de 100 sterrenstelsels die het dichtst bij de Melkweg staan, bestudeerd worden. Voor de zoektocht is ongeveer tien jaar uitgetrokken. En het eerste jaar zit er nu op. Tijd om de balans op te maken.

Breakthrough Starshot Breakthrough Listen is één van de Breakthrough Initiatives, initiatieven gericht op het vinden van buitenaards leven. Een ander interessant initiatief is Breakthrough Starshot . Het project moet – op relatief korte termijn – resulteren in een bezoekje aan Alpha Centauri: een stersysteem op relatief korte afstand van de aarde.

Elf signalen

De onderzoekers bestudeerden met behulp van de Green Bank Telescope 692 sterren. Het leverde een enorme hoeveelheid data op. Maar zaten tussen die gegevens ook buitenaardse signalen? In totaal vingen de onderzoekers naar eigen zeggen elf significante signalen op. “Maar een verdere, gedetailleerde analyse wijst erop dat het onwaarschijnlijk is dat deze signalen afkomstig zijn van kunstmatige buitenaardse bronnen.” Hoe zijn die signalen dan opstaan? Waarschijnlijk zijn het gewoon door mensen veroorzaakte storingen.

En weer doorrrr

Je zou denken dat de resultaten de onderzoekers een beetje ontmoedigen. Maar niets is minder waar. Ze benadrukken dat de zoektocht naar buitenaards leven nog maar net begonnen is. “Het werk dat tot op heden verzet is, maakt de weg vrij voor diepere en uitgebreidere analyses in de toekomst,” denkt onderzoeker Andrew Siemion. Hij wijst erop dat algoritmes die gebruikt worden om significante signalen uit de enorme hoeveelheid data te vissen, steeds beter worden. En naarmate meer telescopen zich bij de Breakthrough Listen-zoektocht aansluiten – in oktober kwam bijvoorbeeld deze Chinese telescoop erbij – lijkt de kans op succes ook te groeien.

Voor nu zit er niets anders op dan rustig af te wachten. De onderzoekers hopen elke zes maanden met een update te komen.