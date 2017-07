De initiatiefnemers van Breakthrough Starshot denken groot. Ze willen ooit naar Alpha Centauri. Toch beginnen ze heel klein door enkele minisatellieten te lanceren.

Op 23 juni gingen er meerdere ‘Sprites’-satellieten de lucht in. Ze reisden mee met grotere satellieten, zoals Max Valier en Venta. Iedere Sprite weegt vier gram en is 3,5 bij 3,5 centimeter groot. Het is een volledig functionerend ruimtevaartuig met zonnepanelen, computers, sensoren en radio’s. Alle onderdelen zijn gebouwd op een klein printplaatje.

Initiatiefnemers Yuri Milner en Stephen Hawking tonen aan dat het mogelijk is om satellieten nog verder te verkleinen. Het fabriceren van dergelijke kleine satellieten is vanzelfsprekend een stuk goedkoper dan de fabricage van een grote ruimtecapsule. Daarnaast kunnen satellieten makkelijk meeliften met andere missies. Zo kunnen de kosten van een missie laag gehouden worden. Ook NASA is bezig met de ontwikkeling van zogenoemde SmallSats en CubeSats.

Op naar Alpha Centauri

Het uiteindelijke doel van Milner en Hawking is om circa duizend piepkleine satellieten naar Alpha Centauri te sturen. Deze ster is slechts vier lichtjaar van de aarde verwijderd. Een ruimtezeil moet ervoor zorgen dat de kleine satellieten zo’n 60.000 kilometer per seconde afleggen. Dat is vijf keer de doorsnede van de aarde en ongeveer 20% van de lichtsnelheid. Na twintig jaar komt het ruimtezeil bij Alpha Centauri aan.

Iedere minisatelliet wordt een StarChip genoemd en weegt ongeveer een paar gram. Het voordeel van duizend StarChips is dat het geen probleem is als er een paar verloren gaan. Als één StarChip bij Alpha Centauri een foto doorstuurt, dan is dat al een succes.

Proxima Centauri b

Mogelijk brengen de StarChips ook een bezoekje aan Proxima Centauri b, een aardachtige exoplaneet in de leefbare zone van Proxima Centauri. Wie weet ontdekken Milner en Hawking een vruchtbare planeet, die in de verre toekomst wellicht gekoloniseerd kan worden.