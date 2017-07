Wil je graag het internationale ruimtestation bezoeken, zonder direct tientallen miljoenen euro’s te betalen voor een ruimtereis? Het kan dankzij Google Street View.

Wie voor het eerst door de verschillende vertrekken klikt, krijgt waarschijnlijk spontaan claustrofobie. Iedere vierkante centimeter ruimte is benut, waardoor de gangen krap zijn. Het is knap dat astronauten niet gillend gek worden. Respect voor deze helden, waaronder onze eigen André Kuipers die 193 dagen in de ruimte verbleef.

Gelukkig zijn er ook hoogtepunten te noemen. Neem bijvoorbeeld de Cupola, een observatieruimte die in 2010 is geplaatst. Vanuit de Cupola hebben astronauten een spectaculair zicht op de aarde en de ruimte. Aangezien Kuipers tussen 2011 en 2012 in het internationale ruimtestation woonde, tuurde hij regelmatig door deze zeven ramen naar de veelkleurige planeet.

Klik hier om direct vierhonderd kilometer op te stijgen naar het internationale ruimtestation.

Het kostte best wel wat moeite om de foto’s te maken. In de ruimte zijn er geen driepootstatieven, dus gemiddeld moest een astronaut 24 foto’s schieten om één panorama te maken. Het hele project duurde vier maanden. “Er zijn veel obstakels en de tijd om foto’s te maken is beperkt”, vertelt astronaut Thomas Pesquet in een blog. “Oh ja, en dan heb je ook nog te maken met gewichtloosheid.”

