Gemiddeld krijgen Britten met elke 100 gram mosselen die ze eten, ook 70 stukjes microplastic binnen.

Tot die schokkende conclusie komen Britse onderzoekers nadat ze mosselen die op acht verschillende plekken langs de Britse kust waren opgevist, bestudeerden. Tevens bogen ze zich over mosselen die in acht verschillende Britse supermarkten te koop aangeboden werden.

De resultaten

De onderzoekers troffen in alle mosselen – dus zowel in de exemplaren die ze uit Britse wateren hadden gevist als in de exemplaren die in de supermarkt werden verkocht – microplastics aan. Wel bleken er in de mosselen die in de supermarkt werden aangeboden – en die al gekookt of ingevroren waren – meer microplastics te zitten dan in de mosselen die de onderzoekers zelf uit het water hadden gevist.

Een koekje van eigen deeg

In hun paper – verschenen in het blad Environmental Pollution – schatten de onderzoekers bovendien dat consumenten met elke 100 gram mosselen die ze consumeren ook zo’n 70 stukjes microplastics binnen krijgen. “Dit paper benadrukt dat het probleem dichterbij komt, want we hebben ontdekt dat de vervuilende microplastics nu via het voedsel in de supermarkt naar ons terugkeren,” aldus onderzoeker Alan Reynolds.

Volksgezondheid

Onduidelijk is nog wat dat betekent voor de volksgezondheid. Dat zal vervolgonderzoek uitwijzen. Daarbij moet echter niet alleen gekeken worden naar de microplastics die we door het eten van mosselen binnen krijgen. Microplastics zijn namelijk ook al in andere etenswaren en zelfs ons drinkwater teruggevonden. Bovendien kunnen microplastics ons lichaam ook binnendringen doordat we ze inademen.

Dat mossels aardig wat microplastics herbergen, is misschien niet eens zo heel verrassend. Naar schatting belandt er elk jaar zo’n 8 miljoen ton aan plastic in de oceaan. En een deel ervan valt in piepkleine stukjes – microplastics – uiteen. Mosselen filteren het zeewater en krijgen daarbij dus ook de microplastics binnen. Overigens werden in de mosselen niet alleen microplastics aangetroffen; de onderzoekers vonden ook kleine stukjes kunstzijde en katoen.