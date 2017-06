Het broodje wordt over ongeveer twee uur gelanceerd en zal naar een hoogte van zo’n 24 kilometer reizen.

Het broodje kip reist met een ballon naar een hoogte van zo’n 24 kilometer. Naar verwachting duurt het 1 uur en 20 minuten om die hoogte te bereiken. Wanneer de ballon op zo’n 17 kilometer hoogte is, bevindt deze zich officieel in de stratosfeer. Hoewel het overbekende kiprestaurant dat het broodje klaarmaakte, de missie enthousiast omschrijft als ‘space mission‘ is dat het natuurlijk niet. Pas op een hoogte van zo’n 100 kilometer zou je kunnen overwegen het broodje de titel ‘astronaut’ te geven.

Vier dagen

Het broodje kip zal zo’n vier dagen in de stratosfeer vertoeven. In die periode wordt het broodje met behulp van vijf camera’s gefilmd. Of dat heel spannende beelden zullen worden, is twijfelachtig. Na vier dagen zal het broodje terugkeren naar de aarde. De terugreis gaat ietsje sneller dan de heenreis en zal zo’n 30 tot 40 minuten duren.

Waarom?

Misschien vraag je je af wat mensen bezielt om zo’n broodje de stratosfeer in te sturen. Een goeie vraag. Het antwoord is simpel: omwille van marketingdoeleinden. Want dit is wat er gebeurd als de technologieën om de stratosfeer te bereiken, goedkoper worden. Bedrijven banen zich een weg door de dampkring. Je kunt dan ook je hart vasthouden als ook de ruimtevaart de komende jaren een stuk goedkoper wordt. Zo fantaseren verschillende bedrijven al over adverteren op de maan. En mocht het zover komen, dan zijn ze niet de eersten die de ruimte bezoeken voor promotionele doeleinden. In 2011 bezorgde een bekende pizza-keten bijvoorbeeld al pizza’s in het internationale ruimtestation. Ook zijn er de afgelopen decennia al verschillende reclamespotjes in de ruimte gemaakt.

Levert de missie van dit broodje kip dan niets anders op dan lachende marketeers? Dat is ook weer niet helemaal waar. Want de ballon die het broodje naar een hoogte van zo’n 24 kilometer moet helpen, ondergaat tijdens deze missie een belangrijke test. Voor het eerst zal deze langdurig (zo’n vier dagen) in de stratosfeer verblijven. En als de ballon die test goed doorstaat, lijkt deze klaar voor het echte werk: missies die maandenlang duren. De ballon – niet ontwikkeld door het kiprestaurant, maar door het bedrijf World View – wordt Stratollite genoemd en kan in theorie maanden op rij op een vaste plek in de atmosfeer blijven hangen. Daarmee is deze bijzonder geschikt voor het monitoren van een specifiek gebied. In de toekomst zou de ballon in plaats van een broodje kip ook allerlei sensoren of een telescoop mee kunnen voeren en bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om het weer te monitoren, de aarde te observeren en andere wetenschappelijke doeleinden. En dat mensen, is vooruitgang, mede mogelijk gemaakt door een broodje kip.