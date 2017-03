De bruine dwerg is 90 keer zwaarder dan Jupiter en 250 keer puurder dan de zon.

De bruine dwerg is zo’n 750 lichtjaar van ons verwijderd en bevindt zich in de zogenoemde halo, oftewel aan de rand van ons sterrenstelsel. Dat schrijven onderzoekers in het blad Monthly Notices of the Royal Astronomical Union. In het paper wordt de bruine dwerg aangeduid als SDSS J0104+1535.

Bruine dwerg Een bruine dwerg wordt ook wel een mislukte ster genoemd. De massa van een bruine dwerg is namelijk te klein om kernfusie op gang te brengen. Tegelijkertijd is de massa van een bruine dwerg doorgaans wel veel groter dan die van een planeet.

Zwaar

Onderzoek wijst uit dat de bruine dwerg heel zwaar is: ongeveer 90 keer zwaarder dan Jupiter. Nog niet eerder is een bruine dwerg met zo’n grote massa ontdekt.

Puur

Ook de samenstelling van de bruine dwerg – die zo’n 10 miljard jaar oud zou zijn – is bijzonder. De bruine dwerg bestaat namelijk uit gas dat zo’n 250 keer puurder is dan het gas waaruit onze zon is opgebouwd. Het gas bestaat voor maar liefst 99,9 procent uit waterstof en helium.

“We hadden echt niet verwacht zo’n puur bruine dwerg aan te treffen,” vertelt onderzoeker ZengHua Zhang. Hij verwacht dat de bruine dwerg nog maar het topje van de ijsberg is. “Ik zou verbaasd zijn als er niet nog veel meer vergelijkbare objecten zijn die wachten op ontdekking.”