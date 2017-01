Onderzoekers van de staatsuniversiteit van Oregon hebben een bijzonder diertje gevonden in een barnsteen. Met zijn driehoekige kop lijkt het een buitenaards wezen. Niets is minder waar: het is een nieuw insect.

Er zijn ongeveer een miljoen insecten bekend, maar er zijn nog miljoenen onbekende exemplaren. Ieder insect op aarde behoort tot een van de 31 orden. Een orde is één van de taxonomische ranken: hoger dan de onderorde en familie, maar lager dan de superorde of klasse. Dankzij de nieuwe vondst zijn er niet 31 insectenorden, maar 32. Het is voor het eerst sinds 2002 dat er een nieuwe insectenorde is toegevoegd.

“Dit nieuwe insect heeft een aantal kenmerken wat we niet kunnen matchen met andere insectenorden”, beweert professor George Pionar Jr. “Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het lijkt een uniek wezentje. Na een flinke discussie is besloten om het aantal insectenorden uit te breiden.”

Het nieuwe insect behoort tot de nieuwe orde Aethiocarenodea. De naam van de nieuwe soort is Aethiocarenus burmanicus. Het is een referentie naar de Hukawng Valley-mijnen in Myanmar (voorheen Burma) waar dit insect is gevonden.

De meest opvallende kenmerken van de Aethiocarenus burmanicus zijn de grote ogen en de driehoekige kop. Het topje van de driehoek bevindt zich aan de onderkant van de nek. Dit maakt het insect uniek. Volgens Pionar Jr. kon de Aethiocarenus burmanicus 180 graden om zich heen kijken door zijn kop te draaien.

“Met zijn lange nek, grote ogen en vreemde kop lijkt dit insect op ET”, zegt Poinar Jr. “Ik heb een Halloween-masker gemaakt dat lijkt op de kop van dit insect. Toen ik het droeg tijdens ‘Trick Or Treat’, schrokken de kleine kinderen hier zo van, dat ik besloot om het masker af te zetten.”

Op dit moment zijn er twee exemplaren van de nieuwe insectenorde bekend. De Aethiocarenus burmanicus leefde zo’n honderd miljoen jaar geleden in de bossen van Burma, maar is ergens in de loop ter tijd uitgestorven. Toch is dit nog niet met zekerheid te zeggen. Wie weet kruipt deze ET nog ergens rond, zonder dat wij dit weten.