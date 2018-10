Onduidelijk is nog hoe erg dat is.

Mannelijke bultruggen ‘zingen’ er op los. Hun liedjes hebben een lage frequentie, net als het geluid dat grote vracht- en passagierssschepen maken. Japanse onderzoekers vroegen zich dan ook af of het geluid van die schepen impact heeft op de liedjes van bultruggen. Ze besloten het uit te zoeken.

Recorders

De onderzoekers bestudeerden de liedjes van bultruggen die rond de Japanse Ogasawara-eilanden leefden. Deze eilanden liggen nogal afgelegen, waardoor er dagelijks slechts één grote, lawaaiige vracht- en passagiersboot passeert. De onderzoekers gingen na hoeveel lawaai deze boot maakte. En met onderzeese recorders werden ondertussen de geluiden die de bultruggen voor de kust van de Ogasawara-eilanden maakten, gemonitord. Op basis van die geluiden konden de onderzoekers ook de locatie van de bultruggen bepalen.

Stilte

Het onderzoek wijst uit dat er in nabijheid van de vaarroute (dat wil zeggen: binnen een straal van 500 meter) veel minder bultrug-liedjes klonken. En wanneer het schip daadwerkelijk passeerde, bleken bultruggen in een straal van 1200 meter tijdelijk te stoppen met zingen of in ieder geval minder te zingen. De meeste bultruggen die compleet stopten met zingen, hervatten hun liedjes pas zo’n dertig minuten nadat het schip voorbij was, weer.

Liedjes worden niet aangepast

Lawaai van de scheepvaart lijkt dus wel een effect te hebben op de liedjes van bultruggen. De dieren stoppen met zingen of gaan in ieder geval minder zingen. Overigens is dat de enige verandering die de onderzoekers waarnamen. De bultruggen bleken bijvoorbeeld niet aan de liedjes zelf te tornen. Onderzoekers hadden dat misschien wel verwacht; de bultruggen zouden ook de frequentie van hun liedjes aan kunnen passen om met het geluid van de schepen te kunnen concurreren. Maar dat gebeurde dus niet.

Grote vraag is nu natuurlijk hoe ingrijpend het voor de bultruggen zelf is als ze tijdelijk minder zingen of compleet stoppen met zingen. Hun liedjes zijn tenslotte een manier om met elkaar te communiceren. Is het erg dat dat communicatiemiddel even onbenut blijft? Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de onderzoekers bultruggen bestudeerden in een tamelijk afgelegen gebied, waar nauwelijks schepen voorbij komen. In drukbevaren wateren vallen bultruggen mogelijk veel vaker en/of langduriger stil en kan dat ook grotere effecten hebben op het welzijn van de dieren.