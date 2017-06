De vrijwilligers van Backyard Worlds hebben voor het eerst een ontdekking gedaan. Het gaat om een bruine dwerg op een afstand van iets meer dan honderd lichtjaar bij ons vandaan.

is in februari gestart om te zoeken naar de negende planeet van ons zonnestelsel. Deze planeet – ook wel planeet X genoemd – zou zo’n tien keer groter zijn dan de aarde en twintig keer verder van de zon verwijderd zijn dan Neptunus. Het bestaan van de planeet leidden de onderzoekers af uit de bijzondere banen van zes Kuipergordelobjecten die door de mysterieuze planeet beïnvloed lijken te worden. Planeet X is dus nog niet direct waargenomen, maar misschien lukt het wel met de burgerwetenschappers van Backyard Worlds: Planet 9.

Planeet X is nog niet gevonden door de vrijwilligers, maar de eerste ontdekking is nu wel gedaan. De bruine dwerg is een paar honderd graden warmer dan Jupiter en is dus als een zeer zwakke infraroodbron zichtbaar op de foto’s. Het object was echter net zwak genoeg om decennia onzichtbaar te blijven. Vier vrijwilligers van Backyard Worlds ontdekten het object en publiceerden – samen met enkele onderzoekers – het paper in het wetenschappelijke vakblad Astrophysical Journal Letters.

Hoe werkt Backyard Worlds? Op deze site krijgen bezoekers beelden voorgeschoteld met de vraag op zoek te gaan naar bewegende planetaire objecten. Als een object beweegt, dan kan dit een planeet of een bruine dwerg zijn. Wie een bewegend object spot, moet het beeld ‘flaggen’. In dat geval buigen onderzoekers zich over de ontdekking. Jij kunt nog steeds meedoen aan de zoektocht naar planeet X. Op dit moment doen er ruim 38.000 vrijwilligers mee en is 28% van alle beelden geanalyseerd. Er zijn nog vele miljoenen foto’s over om te analyseren, dus doe mee!

Wat is een bruine dwerg?

Een bruine dwerg wordt ook wel een mislukte ster genoemd. De massa van een bruine dwerg is namelijk te klein om kernfusie op gang te brengen. Tegelijkertijd is de massa van een bruine dwerg doorgaans wel veel groter dan die van een planeet.

Mooi moment voor de wetenschap

“Ik was ontzettend trots op onze vrijwilligers toen ik de gegevens van deze nieuwe koude wereld zag binnenkomen”, aldus wetenschapper Jackie Faherty van het Amerikaanse Natuurhistorisch Museum. “Het was een mooi moment voor de wetenschap.”

Kaart van onze achterbuurt

Hoewel de onderzoekers uiteindelijk de negende planeet hopen te vinden, zijn andere ontdekkingen mooi meegenomen. “Zo is het mogelijk dat we een bruine dwerg vinden die dichterbij staat dan de meest nabij ster na de zon”, aldus Faherty. “Als we genoeg tijd hebben, kunnen onze vrijwilligers alle objecten rondom de zon in kaart brengen.”