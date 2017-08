Weer een mijlpaal voor het transportsysteem van de toekomst.

“We hebben historische snelheden van 310 kilometer per uur bereikt en we zijn heel blij om de wereld eindelijk te laten zien hoe de XP-1 in de Hyperloop One-tunnel gaat,” vertelt Shervin Pishevar, mede-oprichter van Hyperloop One. “Wanneer je het geluid van de Hyperloop One hoort, hoor je het geluid van de toekomst.”

Testrit

Tijdens het experiment waar Pishevar zo razend enthousiast over is, gleed de hyperloopcapsule XP-1 door de 500 meter lange Hyperlooptunnel in de woestijn van Nevada. De pod versnelde over een afstand van zo’n 300 meter en zweefde vervolgens – met behulp van magnetische levitatie (hierbij wordt een magnetisch veld gecreëerd dat de capsule naar boven duwt) – door de tunnel alvorens geleidelijk aan af te remmen en tot stilstand te komen.

Technologie heeft zich bewezen

Tijdens de testrit bereikte de pod een snelheid van bijna 310 kilometer per uur. Tevens konden alle componenten van het Hyperloop-systeem tijdens de rit getest worden. “We hebben bewezen dat de technologie werkt en zijn klaar om in discussie te gaan met partners, klanten en overheden wereldwijd over de commercialisering van onze Hyperloop-technologie,” aldus Rob Lloyd, CEO van Hyperloop One.

Musk

De Hyperloop is een idee van Elon Musk. Het is een supersnel transportsysteem waarbij capsules op kussens van lucht door een buis met daarin een beperkte luchtdruk reizen. De capsules ervaren in deze speciale tunnel nauwelijks weerstand en kunnen zo recordbrekende snelheden halen (in theorie kunnen ze met zo’n 1220 kilometer per uur door de tunnel zoeven).

Verschillende bedrijven en organisaties wereldwijd hebben zich ten doel gesteld de Hyperloop werkelijkheid te maken. Hyperloop One is er één van. Het bedrijf bouwde een Hyperloop-testbaan in de woestijn van Nevada. Het is een 500 meter lange tunnel waarin de luchtdruk vergelijkbaar is met die op 60 kilometer boven het aardoppervlak. Ook in Nederland wordt aan de Hyperloop-technologie geknutseld. Eerder dit jaar verrees in Delft een dertig meter lange testfaciliteit waarin de technologie die de Hyperloop vereist, getest kan worden. “We willen in Nederland de Europese proeftuin zijn voor deze innovatieve en duurzame mobiliteit en meer kennis opbouwen,” vertelde minister Melanie Schultz van Haegen tijdens de opening van de testfaciliteit. “De hyperloop is snel, innovatief, stil en duurzaam en daarmee zeer interessant voor de mobiliteit van de toekomst.”