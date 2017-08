En tijdens die baantjes komt Cassini wel heel dicht bij de gasreus in de buurt: de sonde tikt zelfs Saturnus’ atmosfeer aan.

Tijdens de vijf laatste rondjes rond Saturnus zal Cassini herhaaldelijk dwars door de bovenste laag van Saturnus’ atmosfeer duiken. De eerste van de vijf duikvluchten staat gepland voor komende maandag.

Onontgonnen gebied

En het wordt spannend. Want opnieuw begeeft Cassini zich in onontgonnen gebied. Maar NASA heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Onderzoekers verwachten dat de omstandigheden waar Cassini tijdens de duikvluchten mee te maken krijgt, vergelijkbaar zullen zijn met die tijdens scheervluchten langs Titan: een maan van Saturnus die eveneens gezegend is met een dikke atmosfeer. “Cassini’s scheervluchten langs Titan hebben ons voorbereid op deze snelle vluchten door het bovenste deel van Saturnus’ atmosfeer,” stelt onderzoeker Earl Maize. “Dankzij onze ervaringen denken we wel te weten hoe het ruimtevaartuig gaat reageren op de atmosferische dichtheden die onze modellen voorspellen.”

Dieper of hoger?

Op 14 augustus zal Cassini het dichte wolkendek van Saturnus tot zo’n 1630 kilometer naderen. En dan zal ook moeten blijken of de atmosfeer van Saturnus werkelijk zo dicht is als onderzoekers denken. Mocht de atmosfeer een grotere dichtheid hebben, dan zullen de volgende duikvluchten niet meer zo diep gaan. Mocht de dichtheid alles meevallen, dan kan Cassini tijdens de laatste twee duikvluchten nog zo’n 200 kilometer dieper gaan en data verzamelen over de atmosfeer die zich nog dichter bij de toppen van Saturnus’ wolken bevindt.

Tijdens de duikvluchten zal Cassini Saturnus’ poollichten, temperatuur en de stormen op de polen van de gasreus bestuderen. Tevens zal de sonde met zijn radar proberen om diep in de atmosfeer te gluren. Het worden Cassini’s laatste verrichtingen. Op 15 september zal de sonde zich in de atmosfeer van Saturnus boren. Tijdens die laatste duik hopen onderzoekers dat Cassini nog enige data kan verzamelen en naar de aarde stuurt. Maar op een gegeven moment zal Cassini te maken krijgen met een atmosfeer die zo dicht is dat de sonde niet langer in staat is om de antenne op de aarde gericht te houden en op dat moment zal het contact met Cassini voorgoed verloren gaan. Enkele momenten later zal Cassini uiteenvallen.