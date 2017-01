Het einde nadert voor Cassini, maar de ruimtesonde blijft de ene na de andere fantastische foto maken.

Dat bewijst deze fantastische foto waarop Saturnus en zijn ringen schitteren. Het is een foto die zelfs de krachtigste telescopen op aarde nooit zullen kunnen maken. Vanaf onze planeet kunnen we immers alleen de door de zon belichte zijde van Saturnus (de dagzijde) bewonderen. Cassini – die rond Saturnus cirkelt – is echter in staat om de gasreus ook vanuit een andere hoek te bekijken. En dat resulteert in dit fraaie kiekje. Op het moment dat de ruimtesonde deze foto maakte, was deze zo’n 1,3 miljoen kilometer van Saturnus verwijderd.

Tethys

En NASA heeft nog een ander fraai kiekje van Cassini vrijgegeven. Hierop pronkt Saturnus’ maan Tethys. Het maantje doet op het eerste gezicht misschien een beetje denken aan een gigantische oogbol. Het is te danken aan de enorme krater die de 1062 kilometer grote maan bezit. Cassini maakte de foto van een afstand van zo’n 367.000 kilometer.

Daphnis

Beide foto’s werden in de herfst van 2016 reeds gemaakt, maar zijn recent pas door NASA vrijgegeven. Cassini trakteert ons regelmatig op fraaie foto’s. Zo maakte deze onlangs nog een indrukwekkende foto van Saturnus’ maan Daphnis die – ondanks zijn geringe omvang – de ringen van de gasreus aan het dansen weet te krijgen.

Nog dit jaar zullen we Cassini – en daarmee ons oog op Saturnus – echter verliezen. De sonde is – na een lang leven – toe aan zijn pensioen. In september zal de missie met een duik in de atmosfeer van de gasreus ten einde komen.