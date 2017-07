Nog maar zelden zagen we de maan van zo dichtbij en in zo’n hoge resolutie!

Cassini maakte de foto al in februari, maar NASA heeft deze nu pas vrijgegeven. Op het moment dat de ruimtesonde de foto maakte, was deze zo’n 15.000 kilometer van de maan verwijderd.

Inslagen

Op de foto zien we het rijkelijk met kraters bedekte oppervlak van de maan. Elke krater getuigt van een ruimtesteen die op Epimetheus is geklapt. Omdat de maan te klein is om een atmosfeer te bezitten en te klein is om geologisch actief te zijn, kunnen deze kraters de tand des tijds doorstaan. De enige manier waarop ze kunnen worden weggeveegd is wanneer een net iets grotere ruimtesteen nabij of in een krater inslaat.

Het einde van de missie

Ruimtesonde Cassini zal Saturnus en zijn manen nog maar enkele maanden bestuderen. Half september komt er namelijk een einde aan de missie. NASA zal de ruimtesonde dan opdracht geven om zich in de atmosfeer van de gasreus te boren. En dat kan Cassini niet navertellen.

Overigens betekent dat natuurlijk niet dat Cassini het nu rustig aan doet. Sterker nog: de sonde is momenteel bezig aan misschien wel het spannendste deel van de missie. Op dit moment duikt Cassini herhaaldelijk in het gat tussen Saturnus en zijn ringen. Eind vorige week voltooide Cassini zijn twaalfde snoekduik (in totaal zal hij er 22 maken). Tijdens deze scheervluchten richt de sonde beurtelings de ogen op de ringen (en maantjes die zich daarin ophouden) en Saturnus.