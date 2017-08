Oh, wat zullen we deze sonde missen wanneer deze over iets meer dan 14 dagen een kamikaze-actie onderneemt.

Op dit moment duikt Cassini herhaaldelijk in het gat tussen Saturnus en zijn ringen. En daarbij kijkt Cassini de ene keer naar Saturnus en de andere keer naar het machtige ringenstelsel van de gasreus.

Uitzicht

Ongeacht welke kant Cassini ook opkijkt: het uitzicht moet fantastisch zijn. En dankzij een nieuw filmpje kunnen we een beetje van dat uitzicht meegenieten. Het filmpje is namelijk opgebouwd uit 21 foto’s die Cassini maakte terwijl deze in het gat tussen Saturnus en zijn ringen dook. Tijdens deze snoekduik had Cassini de ogen op het ringenstelsel gericht.

Uniek

We zien de ringen hier vanuit een uniek perspectief (nog niet eerder heeft een ruimtevaartuig zich in de ruimte tussen de gasreus en zijn ringenstelsel gewaagd). En dat perspectief verandert ook nog eens. Zo zien we in eerste instantie de door de zon beschenen zijde van de ringen en later de zijde die niet door de zon beschenen wordt, maar waar wel wat zonlicht doorheen valt.

Cassini maakte de beelden op 20 augustus, tijdens één van zijn laatste duiken in de ruimte tussen Saturnus en de ringen. Er staan nog twee snoekduiken op het programma en dan is het toch echt einde verhaal voor Cassini. De sonde zal opdracht krijgen om zich in de atmosfeer van Saturnus te boren en kan dat niet navertellen. Daarmee komt een einde aan een prachtige missie die behalve fantastische foto’s ook indrukwekkende wetenschappelijke ontdekkingen met zich meebracht.