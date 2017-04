Dit weekend heeft de ruimtesonde nog één kans om de meren en zeeën van de in nevelen gehulde maan van dichtbij te bekijken.

Met een snelheid van 21.000 kilometer per uur zal de ruimtesonde zaterdagochtend rond 8.00 uur (Nederlandse tijd) rakelings langs Saturnus’ maan Titan scheren. Op het moment dat de afstand tussen Cassini en de maan het kleinst is, bevindt de ruimtesonde zich zo’n 979 kilometer boven het oppervlak van de maan.

Laatste keer..

Het is de laatste keer dat Cassini zo dicht bij Titan in de buurt komt. En dus ook (voorlopig) de laatste mogelijkheid om van dichtbij een blik te werpen op de met methaan en ethaan gevulde meren en zeeën die Titan rijk is. En de laatste kans om met het krachtige radarsysteem dat Cassini bezit gedetailleerde opnames te maken van het oppervlak van de maan.

Magic island

Tijdens de scheervlucht zal Cassini onder meer proberen om de diepte en samenstelling van de kleinere meren van Titan vast te stellen. Ook wordt er voor het laatst gezocht naar het ‘magic island’: een mysterieus, aan verandering onderhevig verschijnsel in één van de zeeën die Titan rijk is. Onderzoekers weten nog altijd niet waardoor het verschijnsel veroorzaakt wordt: zijn het golven, bubbels of drijft er iets op het methaan? Mogelijk kan Cassini dat mysterie op de valreep nog oplossen.

Baanwijziging

Maar de scheervlucht is niet alleen gericht op het maken van wat laatste observaties van Titan. Tijdens de scheervlucht zal Titan – met zijn zwaartekracht – tevens de baan van Cassini beïnvloeden. Hierdoor wordt de baan van Cassini iets kleiner. Het betekent dat de ruimtesonde niet langer net buiten het ringenstelsel om Saturnus heen draait, maar gedwongen wordt om herhaaldelijk in de ruimte tussen de gasreus en de ringen te duiken. NASA noemt dit nieuwe – en laatste deel – van Cassini’s missie de ‘Grand Finale’. In totaal zal de sonde 22 keer in het slechts 2400 kilometer brede gat tussen Saturnus en zijn ringen duiken.

Aan dit laatste en spannende deel van Cassini’s missie komt half september een eind. De sonde zal dan opdracht krijgen om zich in Saturnus’ atmosfeer te boren. Een kamikaze-actie die de sonde niet na kan vertellen. Een bewuste keuze van NASA. Want de ruimtevaartorganisatie wil koste wat kost voorkomen dat Cassini – met eventuele aardse microben die per ongeluk wellicht op de ruimtesonde zijn meegelift – neerstort op de potentieel leefbare manen die Saturnus rijk is.