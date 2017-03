Tijdens een laatste scheervlucht langs Mimas heeft Cassini adembenemende kiekjes gemaakt van de maan.

Een aantal van die foto’s heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie samengesmolten tot een mozaïek. Het resultaat is één van de beste foto’s die we tot op heden van Mimas hebben. Nog maar zelden konden we de maan in zo’n hoge resolutie bewonderen.

Cassini maakte de foto’s eind januari. De sonde scheerde toen naar astronomische begrippen rakelings langs Mimas heen. Op het moment dat de afstand tussen de sonde en de maan het kleinst was, bedroeg deze slechts zo’n 41.230 kilometer. De foto’s die in bovenstaande mozaïek zijn verwerkt, werden tijdens diezelfde scheervlucht van een afstand van zo’n 45.000 kilometer gemaakt.

Met de scheervlucht heeft Cassini opnieuw een hoofdstuk afgesloten. Het was namelijk de laatste scheervlucht langs Mimas voor de sonde die in september een doodsduik in de atmosfeer van Saturnus zal maken. Als de sonde ergens in de komende maanden de ogen nog eens op de maan richt, zal deze altijd minimaal twee keer zo ver van Mimas verwijderd zijn.