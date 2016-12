Eerder deze week kwam Cassini dichter bij de maan van Saturnus in de buurt dan ooit. Het resulteert in een prachtige close-upfoto.

De foto is bijzonder. Slechts zelden hebben we het maantje in zo’n hoge resolutie kunnen bewonderen.

Ruimtesonde Cassini maakte de foto van Pandora op 18 december. Toen scheerde de sonde voor de derde keer langs de buitenste randen van de hoofdringen van Saturnus. Daarbij passeerde de sonde ook Pandora. Op het moment dat Cassini dit fraaie kiekje maakte, was deze zo’n 40.500 kilometer van Pandora verwijderd. Nog niet eerder kwam de sonde zo dicht bij het maantje in de buurt.

Pandora doet qua vorm nog het meeste denken aan een aardappel. Met een gemiddelde straal van zo’n 40 kilometer is het een klein maantje. Pandora is te vinden nabij de F-ring en doet er zo’n 15,1 uur over om een rondje rond Saturnus te voltooien. Het maantje is een slordige 142.000 kilometer van de gasreus verwijderd.