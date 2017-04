En ligt nu op koers voor een duik in de smalle ruimte tussen Saturnus en zijn ringen.

Dit weekend scheerde Cassini voor de allerlaatste keer rakelings langs Titan. Op het moment dat de afstand tussen de sonde en de maan het kleinst was, was Cassini slechts 979 kilometer van het oppervlak van Titan verwijderd.

Nieuwe beelden

NASA laat nu weten dat de scheervlucht volgens verwachting is verlopen en heeft tevens enkele close-upfoto’s die Cassini tijdens de scheervlucht maakte, vrijgegeven.

Er zijn nog veel meer foto’s en radarbeelden gemaakt. Wetenschappers bestuderen die op dit moment. Cassini maakte onder meer radarbeelden van een gebied dat de sonde eerder wel fotografeerde, maar nog nooit met het radarsysteem onderzocht. In dit gebied bevinden zich verschillende kleine meren. De onderzoekers hopen dat de radarbeelden onthullen hoe diep de meren zijn en welke samenstelling de meren hebben. Ook hopen ze eindelijk meer duidelijkheid te krijgen over de ‘magic islands‘ die in het verleden in Titans meren zijn gespot. Het zijn heldere vlekken op de meren die door de tijd heen veranderen. Mogelijk zijn het golven of bubbels.

“Cassini’s verkenning van Titan ligt nu achter ons,” stelt onderzoeker Linda Spilker. “Maar de rijke schat aan gegevens die het ruimtevaartuig heeft verzameld zal nog decennia lang onderwerp van onderzoek zijn.” Tijdens dat onderzoek zullen we het moeten doen met wat Cassini ons tot nu heeft gegeven. De sonde zal Titan namelijk nooit meer zo dicht naderen als afgelopen weekend. En dus zullen we – tot een nieuwe missie naar Saturnus vorm krijgt – ook geen nieuwe close-upbeelden meer van Titan ontvangen.

Duik

Cassini is al bijna 20 jaar actief en de brandstof van de sonde begint zo langzamerhand op te raken. Vandaar dat NASA de missie tot een einde brengt. In september zal de sonde opdracht krijgen om zich in de atmosfeer van Saturnus te boren. Voor het zover is, begint de sonde echter aan misschien wel het spannendste onderdeel van de complete missie: de Grand Finale. De scheervlucht langs Titan heeft ervoor gezorgd dat de baan van Cassini iets is gewijzigd en de ruimtesonde nu afstevent op het gat tussen Saturnus en zijn ringen. Morgen zal Cassini rond elf uur (Nederlandse tijd) voor het eerst in die smalle ruimte duiken. De eerste beelden die Cassini tijdens die duik maakt, worden kort daarna verwacht.



Hoe is het om in het gat tussen Saturnus en zijn ringen te duiken? In deze animatie vlieg je met Cassini mee en krijg je daar een beetje een idee van.

Tijdens de Grand Finale zal Cassini 22 keer in het 2400 kilometer brede gat tussen Saturnus en zijn ringen duiken en de wolkentoppen van Saturnus tot zo’n 1628 kilometer naderen. Ook zal de sonde vijf keer door de bovenste lagen van de atmosfeer van Saturnus vliegen en vier keer door de binnenste ring van Saturnus duiken (de D-ring). Op 15 september zal de sonde zich vervolgens in de atmosfeer van Saturnus boren. Ook dat is een leermoment: onderzoekers hopen dat Cassini erin slaagt om gegevens die deze tijdens de fatale duik verzamelt richting de aarde te sturen. Het zal waarschijnlijk echter maar van korte duur zijn: naar verwachting gaat het contact ongeveer één minuut nadat Cassini in de atmosfeer van Saturnus is beland, verloren.