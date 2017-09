Het ruimtevaartuig is door maan Titan op ramkoers gebracht met Saturnus.

Gisterenavond (Nederlandse tijd) is Cassini voor de allerlaatste keer langs Saturnus’ maan Titan gevlogen. De ruimtesonde naderde de maan tot een afstand van zo’n 119.000 kilometer.

Baanwijziging

Hoewel de sonde dus ver bij Titan uit de buurt bleef, is de scheervlucht wel bepalend voor Cassini’s toekomst. Want ondanks de grote afstand heeft de zwaartekracht van Titan de baan van Cassini beïnvloed. Door de scheervlucht langs Titan is Cassini iets afgeremd en zal deze de volgende keer dat deze Saturnus nadert niet over, maar diep in de atmosfeer van de gasreus duiken.

De laatste momenten

Nu de scheervlucht langs Titan erop zit, zijn de laatste dagen van Cassini werkelijk aangebroken. Op 15 september zal de sonde net iets te diep in Saturnus’ atmosfeer duiken en door toedoen van de enorme wrijving het loodje leggen. Onderzoekers hopen dat de ruimtesonde terwijl deze zijn kamikazeduik uitvoert nog enige tijd data kan verzamelen en versturen. Maar waarschijnlijk lukt dat maar kort: zodra Saturnus’ atmosfeer Cassini in zijn greep krijgt, zal de sonde er niet langer in slagen om zijn antenne op de aarde gericht te houden en valt de communicatie stil. Dat gebeurt naar verwachting wanneer Cassini iets meer dan 1500 kilometer van de wolkentoppen van Saturnus verwijderd is. Enkele ogenblikken daarna zal de ruimtesonde door de wrijving uiteenspatten.

Waarom?

Het noodlottige einde is noodzakelijk, omdat Cassini – bijna twintig jaar na de lancering – bijna door zijn brandstof heen is. NASA en ESA willen voorkomen dat de sonde straks stuurloos wordt en bijvoorbeeld neerstort op Enceladus, één van de potentieel leefbare manen van Saturnus. Deze maan willen de ruimtevaartorganisaties ongerept laten voor vervolgonderzoek.

Wanneer dat vervolgonderzoek er komt, is onduidelijk. Op dit moment is Cassini de enige missie in het Saturnus-systeem en er liggen nog geen concrete plannen voor een vervolg. Toch kunnen fans van astronomie en ruimtevaart de komende jaren hun hart ophalen aan de vele missies die op stapel staan. Zo is ruimtesonde OSIRIS-REx momenteel onderweg naar planetoïde Bennu. Doel? Materiaal van de planetoïde halen en naar de aarde brengen: een primeur! En dan is er natuurlijk Juno nog die momenteel om Jupiter cirkelt. En de Mars Insight-lander die diep in de rode planeet zal gaan boren en volgend jaar het luchtruim kiest. Ook interessant is de Europa Clipper-missie die naar één van de potentieel leefbare manen van Jupiter gaat. En wat denk je van deze missie naar Mercurius? Om nog maar te zwijgen over de krachtigste ruimtetelescoop ooit – James Webb – die eveneens volgend jaar wordt gelanceerd en naar verwachting de jacht op buitenaards leven een impuls gaat geven.