Cassini is dood, lang leve Cassini. Want ondanks dat het ruimtevaartuig niet meer om de ringenplaneet cirkelt, analyseren wetenschappers op aarde nog steeds data van de ruimtesonde. Zo zijn er nu nieuwe foto’s gepubliceerd van Saturnus en de ringen.

Op het mozaïek bovenaan dit artikel (dat we hieronder nog een keer delen) zien we de ringen opduiken achter de planeet. De rand van de atmosfeer van Saturnus is wazig, terwijl de planeet zelf wordt bedekt met de schaduwen van de ringen. De foto’s zijn gemaakt op 28 mei 2017.

De foto hieronder is op 9 september gemaakt nadat Cassini door het ringvlak vloog. Het is een schitterend panorama geworden van de ringen van Saturnus.

Cassini-wetenschapper Matt Tiscareno beweert dat de ruimtesonde een dag voor zijn snoekduik in de atmosfeer nog foto’s heeft gemaakt van zes grote propellers in de ringen van Saturnus, namelijk Blériot, Earhart, Santos-Dumont, Sikorsky, Post en Quimby. Een propeller is een piepklein maantje. Zo is de Blériot-propeller een dwergmaantje met een doorsnee van ongeveer honderd meter. Alleen in de A-ring zijn er mogelijk duizenden minimaantjes te vinden. Zonder Cassini hadden we deze propellers nooit ontdekt.

Op 14 september heeft Cassini’s UV-spectograaf een foto gemaakt van poollicht op de noordpool van Saturnus.

Naast bijzondere foto’s melden wetenschappers dat er ook unieke gegevens zijn verzameld. Zo heeft Cassini gassen gevonden in het gat tussen de planeet en de ringen. Deze moleculen zijn afkomstig van de ringen en vallen naar de atmosfeer toe. Het materiaal is complexer dan water. Zo ontdekte Cassini methaan. Dat is opvallend, want methaan is vluchtig en zou eigenlijk zeldzaam moeten zijn in de ringen van Saturnus.

Astronomen hopen meer vragen te beantwoorden over de oorsprong en de leeftijd van de ringen. Theoretische modellen laten zien dat de ringen van Saturnus maximaal een paar honderd miljoen jaar kunnen bestaan. De planeet is echter al 4,5 miljard jaar oud. Astronomen vermoeden dat de manen een belangrijke rol hebben. Zo houdt de maan Mimas de B-ring van Saturnus in bedwang. De A-ring wordt mogelijk bewaakt door een groepje manen, namelijk Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus en Mimas. Door samen te werken blijven de ringen van Saturnus bestaan.

“Er zijn mensen die hun hele leven bezig zijn met data van Cassini”, vertelt projectwetenschapper Linda Spilker. “Het werk is pas net begonnen.”