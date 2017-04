Zie je de heldere stip tussen de A-ring en F-ring van Saturnus? Dit is geen maantje of ster, maar de aarde.

De foto is op 12 april gemaakt door de Cassini-ruimtesonde. Op dat moment was de afstand tot de aarde 1,4 miljard kilometer. Ook de maan is goed te zien aan de linkerkant van onze planeet. Het verschil in grootte is overduidelijk.

Helaas is de afstand net iets te groot om oceanen en continenten te spotten. Stel, Cassini had een flinke zoomlens, dan zou de zuidelijke Atlantische Oceaan in beeld verschijnen.

Naast de aarde zien we op deze nieuwe Cassini-foto twee bekende ringen, namelijk de A-ring (boven) en de F-ring (beneden). De twee donkere banen in de A-ring zijn de Keelerscheiding en de Enckescheiding. De Keelerscheiding is 42 kilometer breed en wordt veroorzaakt door het maantje Daphnis. De Enckescheiding is met een breedte van 325 kilometer iets groter. Binnen deze scheiding bevindt zich de maan Pan. De maan Pan is onlangs nog van dichtbij gekiekt door de Cassini-ruimtesonde en dat leverde de volgende mooie beelden op.