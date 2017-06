Nieuw onderzoek veegt de theorie dat chimpansees vele malen sterker zijn dan mensen van tafel.

Al decennialang wordt – op basis van anekdotes en enkele onderzoeken – beweerd dat chimpansees in vergelijking met mensen echt supersterk zijn. Het suggereerde dat hun spiervezels – de cellen waar de spieren uit zijn opgebouwd – beter zijn dan die van ons.

Ietsje sterker

Maar een nieuw onderzoek – verschenen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences – rekent nu af met al die aannames. In de studie stellen onderzoekers namelijk dat chimpansees maar ietsje sterker zijn dan wij. Wanneer je een spier van een chimpansee vergelijkt met de spier van een mens (met dezelfde omvang als de chimpansee), is de spier van de chimpansee hooguit 1,35 keer sterker.

Passend

Dat de chimpansee niet supersterk is, past eigenlijk veel beter bij wat we tot op heden van de spierkracht van andere soorten – en hoe deze zich verhoudt tot die van mensen – weten. “Er is zo’n honderd jaar lang gesuggereerd dat de eigenschappen van de spiervezels van chimpansees superieur zijn ten opzichte van die van mensen, maar dat idee was nog nooit direct getoetst,” vertelt onderzoeker Brian Umberger. “Zo’n verschil (tussen de spiervezels van mensen en chimpansees, red.) zou verrassend zijn, aangezien we weten dat soorten van vergelijkbare lichaamsomvang, zoals mensen en chimpansees vergelijkbare spiervezeleigenschappen hebben.”

De spiervezels

En inderdaad: de spiervezels van de chimpansee verschillen helemaal niet zo heel erg van die van mensen. Alleen de mix van spiervezels in de spieren van chimpansees is iets anders, zo tonen Umberger en collega’s aan. Spiervezels zijn er namelijk in verschillende varianten. Je hebt de fast-twitch – snel en krachtig, maar wel snel vermoeid – en slow-twitch – trager en minder sterk, maar wel met meer uithoudingsvermogen. En chimpansees blijken in vergelijking met mensen ongeveer twee keer zoveel fast-twitch-vezels te hebben.

Een interessante vraag die uit dit onderzoek rolt, is: waarom is de chimpansee – waarmee wij een voorouder delen – iets sterker dan wij zijn? De onderzoekers denken het wel te weten. Wij zouden onze kracht deels opgeofferd hebben voor een beter uithoudingsvermogen. Dat komt van pas als je grote afstanden over de grond – in plaats van in bomen – wilt afleggen.