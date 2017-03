En ook Beethoven, Mozart en Adele lijken geen invloed te hebben op het welzijn van de primaten.

Eerder onderzoek – uitgevoerd onder chimpansees in laboratoria – suggereerde dat het afspelen van muziek een positieve invloed heeft op het welzijn van de dieren. Maar vergelijkbare experimenten met chimpansees in dierentuinen leverde een minder eenduidig beeld op. Toch blijven veel dierentuinen muziek afspelen in het verblijf van de primaten. Maar worden ze daar nu echt gelukkiger van?

Gedrag

In die vraag hebben onderzoekers van de universiteit van York zich vastgebeten. Ze togen naar de dierentuin in Edinburgh om te bestuderen hoe muziek – van klassiek tot pop en rock – het gedrag van de chimpansee beïnvloedt.

Jukebox voor chimpansees

Ook werd er gedurende het onderzoek gebruik gemaakt van een ‘jukebox voor chimpansees’. Die jukebox stelde chimpansees in staat om zelf te bepalen of ze überhaupt muziek wilden horen. En wanneer ze muziek wilden horen, konden ze zelf bepalen welke muziek dat dan worden moest (ze hadden onder meer de keuze uit Justin Bieber, Adele, Beethoven en Mozart).

Doet ze niets

Uit het onderzoek blijkt dat het welzijn van de chimpansees niet positief beïnvloed wordt door klassieke of pop- of rockmuziek. Ook bleken de chimpansees geen consistente voorkeuren te hebben voor een bepaald type muziek of stilte. “Deze resultaten suggereren dat muziek niet relevant is voor chimpansees in gevangenschap,” vertelt onderzoeker Emma Wallace. Het is in lijn met recent onderzoek dat aantoonde dat orang-oetans in de dierentuin niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen muziek en ruis. “Maar hoewel muziek geen positieve invloed lijkt te hebben op chimpansees in gevangenschap, heeft het ook geen negatieve invloed,” benadrukt Wallace. Er is dan ook niks mis mee als dierentuinen in het verblijf van chimpansees muziek afspelen voor de verzorgers van de primaten. “Zolang de dieren maar de mogelijkheid hebben om deze te vermijden.”

Het onderzoek heeft niet alleen implicaties voor chimpansees in gevangenschap, maar kan ook meer inzicht geven in de verschillen die er tussen de chimpansee (een nauw familielid van ons) en de mens zijn. “De resultaten benadrukken dat het mogelijk is dat het waarderen van muziek een unieke menselijke eigenschap is.”