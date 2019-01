De rover Yutu 2 kwam kort nadat de maanlander Chang’e 4 voet op de maan zette, naar buiten.

De vierde maanmissie van de Chinezen bereikte gisteren zijn climax, toen de lander Chang’e 4 goed en wel voet zette op het maanoppervlak. De lander is neergedaald in de Von Kármán-krater, in de Zuidpool-Aitken-bekken van de maan. Een bijzondere plek; want hoewel er meer maanmissies zijn ondernomen, is er nog nooit een missie geweest naar de achterzijde van de maan. De Chinezen geven nu de eerste foto vrij van rover Yutu 2 die zijn eerste stapjes zet in dit nog onontgonnen gebied.

Afdruk

Op de foto is goed te zien dat rover Yutu 2 letterlijk zijn sporen nalaat op de achterzijde van de maan. Zo laten de bandensporen duidelijk een afdruk achter op de losse maanbodem. De gebeurtenis werd vastgelegd door een camera waarmee de lander is uitgerust. Voor Yutu 2 ligt er heel wat werk in het verschiet. Zo beschikt hij over meerdere wetenschappelijke instrumenten, waarmee hij de eerste rover is die data gaat verzamelen in de Zuidpool-Aitken-bekken.

Biologisch experiment

De Chinezen zijn ook van plan om een biologisch experiment uit te voeren. Zo heeft de lander een mini-biosfeer en een klein blikje meegenomen, bestaande uit eitjes van zijderupsen en zaden van verschillende plantensoorten, inclusief aardappelen. Het team wil gaan bestuderen hoe deze organismen op de maan groeien en ontwikkelen.

Omdat de rover op de achterzijde van de maan opereert, is het niet al te makkelijk om contact te houden. De missie wordt namelijk bemoeilijkt door het feit dat de maan directe communicatie vanaf de aarde met de lander of rover ter plaatse in de weg zit. De Chinezen hebben dit probleem opgelost om ook maar een satelliet te lanceren, die overigens een Nederlands tintje heeft. Dankzij deze satelliet kunnen de Chinezen te allen tijden de lander en rover in het zicht houden.