Hagelstormen, heftig onweer en extreme windsnelheden: China heeft er sinds 1960 steeds minder vaak mee te maken.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Scientific Reports. Wetenschappers bestudeerden de gegevens van 983 weerstations in China die zeker al sinds 1951 data verzamelen.

Afname

Uit de gegevens blijkt dat de frequentie waarmee extreme weersomstandigheden – zoals hagelstormen en onweersbuien – ontstaan, sinds 1960 met maar liefst 50 procent is afgenomen. De afname van onweersbuien en extreme windsnelheden is in die periode heel geleidelijk verlopen. De afname van hagelstormen niet. “Dat is iets wat we op dit moment nog niet helemaal begrijpen, maar we zijn van plan om dat verder te gaan onderzoeken,” vertelt onderzoeker Fuqing Zhang.

Moesson

De afname van de extreme weersomstandigheden gaat hand in hand met een minder krachtige moesson. De moesson is een jaarlijks terugkerend weerfenomeen dat in de zomer warme, vochtige lucht vanuit het zuiden van China aanvoert en in de winter vanuit het noorden koele lucht meebrengt. “We geloven dat veranderingen in de intensiteit van de moesson van invloed is op de extreme weersomstandigheden in de regio, maar we kunnen niet met zekerheid zeggen dat de moesson de enige oorzaak is,” benadrukt onderzoeker Fuqing Zhang.

Instabiliteit

Een zwakkere moesson voert bijvoorbeeld minder warme, vochtige lucht vanuit het zuiden aan. En laat warme, vochtige lucht nu één van de factoren zijn die leiden tot instabiliteit in de atmosfeer. En die instabiliteit kan weer resulteren in extreme weersomstandigheden.

Klimaatverandering? Luchtvervuiling?

Maar waarom is de moesson minder krachtig geworden? Sommige onderzoeken schrijven dat toe aan klimaatverandering. Eén van de factoren die van invloed is op het ontstaan van de moesson is het verschil in de temperaturen boven land en boven zee. Een warmer klimaat beïnvloedt dat verschil en simulaties suggereren dat het resulteert in een minder krachtige moesson. Maar Zhang en collega’s sluiten niet uit dat de atmosfeer boven China tevens verandert door toedoen van de industrialisering en bijbehorende luchtvervuiling.

Dat er minder extreme weersomstandigheden optreden in China lijkt misschien goed nieuw. Maar vergis je niet. “Er zijn veel natuurlijke cycli die vertrouwen op extreme weersomstandigheden en de neerslag die deze met zich meebrengen,” stelt onderzoeker Qinghong Zhang. “Een afname in stormen kan leiden tot een toename in droogte. En sommigen denken dat de frequentie van extreme weersomstandigheden afneemt, maar de intensiteit ervan zal toenememen. We kunnen nu nog niet zeggen of dat ook echt zo is, maar het is iets wat we in de toekomst gaan uitzoeken.”