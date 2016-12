En ook in 2018 wil het land iets doen wat nog niet eerder is gedaan: zachtjes landen op de achterzijde van de maan.

Dat blijkt uit een document dat de Chinese overheid heeft vrijgegeven. Het document beschrijft wat de Chinezen de komende jaren allemaal van plan zijn in de ruimte. En de plannen zijn tamelijk ambitieus.

De maan

Tegen het eind van 2017 wil het land de maanlander Chang’e 5 lanceren. De lander moet zachtjes voet op de maan zetten, wat materiaal verzamelen en terugbrengen op aarde. Een jaar later volgt een tweede missie naar de maan. En dan willen de Chinezen – voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid – zachtjes landen op de achterzijde van de maan. Onderzoek aldaar moet vervolgens meer inzicht geven in de totstandkoming en evolutie van

de maan.

Mars

In 2020 zoeken de Chinezen het nog iets verder. Ze willen dan een orbiter in een baan rond Mars plaatsen en een rover op het oppervlak van de rode planeet zetten. Zowel de rover als orbiter zullen onderzoek doen naar de rode planeet. Daarnaast kan de missie gezien worden als een voorbereiding op toekomstige missies. Tijdens de missie hopen de Chinezen de kennis en kunde op te doen die nodig is voor een toekomstige Marsmissie waarbij monsters op Mars worden verzameld en naar de aarde worden gebracht. Ook moet de missie de weg vrijmaken voor een verkenning van Jupiter en zijn manen en scheervluchten langs andere planeten. “Wanneer de omstandigheden het toelaten, zullen gerelateerde projecten worden opgezet die draaien om de grote wetenschappelijke vraagstukken zoals de oorsprong en evolutie van het zonnestelsel en de zoektocht naar buitenaards leven,” zo is in het document te lezen.

Ruimtestation

Ook de bemande ruimtevaart zal zich in de toekomst verder ontvouwen. Astronauten zullen komend jaar nog naar het ruimtelab Tiangong-2 worden gestuurd. En ook dat is de opmaat naar meer. Het lanceren en aanmeren van ruimtecapsules bereidt de Chinezen voor op het echte werk: de bouw en bemanning van een heus Chinees ruimtestation. Aan de modules waaruit dat ruimtestation bestaat, wordt reeds gewerkt en al ergens in de komende jaren zullen de eerste modules gelanceerd en in de ruimte aan elkaar gekoppeld worden.

Donkere materie en ruimteafval

Daarnaast hoopt China satellieten en een telescoop te lanceren die onderzoek gaan doen naar donkere materie. Ook zijn er plannen voor quantumexperimenten in de ruimte en wil China meer inzicht krijgen in de hoeveelheid ruimteafval rond de aarde en beter kunnen voorspellen wanneer dat ruimteafval een gevaar vormt.

De plannen zijn ambitieus, maar de afgelopen jaren heeft China laten zien dat het tot heel wat in staat is. In 2012 brachten Chinese astronauten een bezoek aan het ruimtelab Tiangong-1. En in 2013 zette China een maanlander en maanrover op onze natuurlijke satelliet. Enkele maanden geleden vertrokken Chinese astronauten naar ruimtelab Tiangong-2 en verbleven daar aanzienlijk langer dan de astronauten in 2011 in Tiangong-1 vertoefden. Maar het Chinese ruimtevaartprogramma kent niet alleen maar succesverhalen. Zo liep een Marsmissie – die het land samen met Rusland op poten zette – in 2011 nog op niets uit.