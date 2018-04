Het station boorde zich op 1 april boven de Stille Oceaan in de aardatmosfeer.

Dat heeft het Amerikaanse Joint Force Space Component Command bekend gemaakt. De terugkeer van het Chinese ruimtestation was geen grote verrassing: het was al maanden bekend dat het ruimtelab naar beneden kwam. Maar tot het laatste moment bleef onduidelijk waar dat precies zou gaan gebeuren, omdat het ongecontroleerd naar beneden kwam zetten (zie kader). Zo werd er tot kort voor de terugkeer van het ruimtestation aangenomen dat deze boven de Atlantische Oceaan de aardatmosfeer binnen zou dringen. Maar dat bleek dus even anders te lopen.

Ongecontroleerd

Het Chinese ruimtelab – Tiangong-1 genoemd – is sinds 2016 niet meer in gebruik. Ergens in 2016 zijn de Chinezen ook de controle over het ruimtestation kwijtgeraakt. Het betekent dat mensen vanaf dat moment dus geen enkele controle hadden over het ruimtestation. Gaandeweg is het ruimtestation hoogte verloren en dus was het een kwestie van tijd voor het de aardatmosfeer binnen zou dringen. Maar wanneer en waar dat zou gebeuren, was door de ongecontroleerde daling niet te voorspellen.

Volgens de Chinezen is het ruimtestation vrijwel geheel in de atmosfeer verbrand. Mochten enkele onderdelen toch de reis door de atmosfeer hebben overleefd, dan zijn ze in de immense Stille Oceaan geplonsd.

Tiangong-1 was het eerste Chinese ruimtelab en werd in 2013 in gebruik genomen. Er werden verschillende missies naar het lab ondernomen, waaronder ook enkele bemande missies. In september 2016 lanceerde China al een opvolger: Tiangong-2. Het is allemaal voorbereidend werk voor een grote Chinese droom: een eigen, continu bemand ruimtestation bezitten. Nog dit jaar hopen de Chinezen het eerste onderdeel van dat ruimtestation te lanceren.