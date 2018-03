Delen van het ruimtestation kunnen de grond raken, maar de kans dat iemand geraakt wordt is zeer klein.

In een nieuwe update laat ESA weten dat de Tiangong-1 mogelijk tussen 29 maart en 9 april de aardse atmosfeer binnendringt. Dit gebeurt tussen 43° noorderbreedte (Spanje, Frankrijk, Griekenland, etc.) en 43° zuiderbreedte (Tasmanië, Nieuw-Zeeland, zuiden van Chili en Argentinië). Landen buiten deze regio, zoals Nederland en België, kunnen uitgesloten worden.

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 werd in 2011 gelanceerd. Het was het allereerste Chinese ruimtestation en werd herhaaldelijk door bemande en onbemande Chinese ruimtevaartuigen bezocht. Het ruimtestation is sinds 2016 niet meer in gebruik en werd in datzelfde jaar vervangen door Tiangong-2: een ruimtelab waarin astronauten langer kunnen vertoeven dan in Tiangong-1

Het Chinese ruimtestation daalt al maanden. In december zweefde het gevaarte 300 kilometer boven het aardoppervlak, maar inmiddels is dit nog maar 250 kilometer. Eenmaal onder de grens van 200 kilometer gaat het hard en zal de Tiangong-1 snel verbranden in de atmosfeer.

Grotere kans om geraakt te worden door de bliksem

Het tien meter lange ruimtestation valt waarschijnlijk uit elkaar. Daarbij kunnen delen de grond raken. De kans dat iemand geraakt wordt door een deel van dit 8500 kilo wegende ruimtestation is tien miljoen keer kleiner dan de jaarlijkse kans om geraakt te worden door de bliksem. Nog nooit eerder is iemand om het leven gekomen door neerstortend ruimteafval. Hoewel Tiangong-1 best groot is, is het zeker niet het grootste door mensen gemaakte object dat vanuit de ruimte naar beneden is komen zetten. Die titel is namelijk weggelegd voor Mir, het 120.000 kilo wegende ruimtestation dat in 2001 naar beneden kwam. Dit was echter wel een gecontroleerde re-entry. Mir stortte neer in de Grote Oceaan.

De komende weken wordt het ruimtestation nauwlettend in de gaten te houden. Een dag voor de re-entry verwachten wetenschappers meer informatie te kunnen geven over de locatie waar delen van het ruimtestation neer kunnen storten.

Toekomstplannen

Tegelijkertijd kijkt China natuurlijk ook vooruit. Want met Tiangong-1 en 2 hebben de Chinezen de kennis en ervaring opgedaan die nodig is om een groot, continu bemand ruimtestation te bouwen. En daar gaan ze dit jaar nog mee beginnen.