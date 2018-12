Het ruimtevaartuig – met aan boord een rover en lander – heeft zich gisteren in een baan rond de maan genesteld.

Chang’e 4 werd vorige week gelanceerd. De missie bestaat uit een maanrover en -lander en voert naar de achterzijde van de maan. Dat laatste is uniek; eerdere missies naar het oppervlak van de maan speelden zich allemaal aan de voorzijde – oftewel de zijde van de maan die continu op onze planeet gericht is – af.

In een baan rond de maan

De lancering ging volgens het boekje. En nu is er dus een nieuwe mijlpaal bereikt: Chang’e 4 heeft zich in een baan rond de maan genesteld. Om zich in een baan rond de maan te kunnen nestelen, moest de sonde enigszins worden afgeremd en daarvoor waren drie manoeuvres gepland, waarvan er uiteindelijk maar eentje echt nodig bleek te zijn.

Afdaling

Naar verwachting zullen de lander en rover in januari afdalen naar het maanoppervlak. Ze zullen dan landen in het Zuidpool-Aitken-bekken: een inslagkrater op de maan. Eenmaal daar aangekomen zullen de lander en rover onderzoek doen naar hun directe omgeving. Gehoopt wordt dat het leidt tot een beter begrip van het ontstaan en de evolutie van de maan.

Satelliet

Om ook vanaf de achterzijde van de maan met de aarde te kunnen communiceren, lanceerden de Chinezen eerder al de Chang’e 4-satelliet. Deze satelliet heeft ook nog een bescheiden Hollands tintje.

Chang’e 4 is de vierde maanmissie van de Chinezen. Eerder plaatsten ze al twee satellieten in een baan rond de maan en zetten ze een lander en rover op het maanoppervlak. Chang’e 4 is ook zeker niet de laatste Chinese maanmissie. Zo heeft China de ambitie om op termijn ook nog wat materiaal van de maan te halen en terug te brengen naar de aarde.