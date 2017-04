Dit keer meerde Tianzhou-1 – een ruimtecapsule bedoeld om voorraden af te leveren – bij het ruimtelab aan.

De Chinezen lanceerden het ruimtevaartuig Tianzhou-1 afgelopen weekend. Na een succesvolle ruimtevlucht koppelde het ruimtevaartuig zich aan het ruimtelab Tiangong-2.

Nog twee keer koppelen

Daarmee zit het werk van Tianzhou-1 er nog niet op. Het is de bedoeling dat de ruimtecapsule zich nog twee keer aan Tiangong-2 koppelt. Tijdens de eerstvolgende koppeling zal deze zich vanuit een andere richting aan Tiangong-2 koppelen. Tijdens de derde koppeling zullen de Chinezen proberen om Tianzhou-1 versneld aan te laten meren. In dat geval duurt het koppelen van de ruimtecapsule geen twee dagen, maar slechts zes uur.

Voor het eerst aangemeerd

Tiangong-2 werd in september gelanceerd. In oktober bezochten twee Chinese astronauten het ruimtelab. Zij verbleven een maand in Tiangong-2. En nu is voor het eerst ook Tianzhou-1 – een ruimtecapsule voor bevoorrading van het ruimtelab – aangemeerd. Het zijn stuk voor stuk belangrijke stappen richting het ultieme doel dat de Chinezen zich gesteld hebben: een permanent bemand ruimtestation bezitten.

Met het bouwen van zo’n ruimtestation zijn de Chinezen er natuurlijk nog niet. Ze moeten vervolgens ook in staat zijn om dat ruimtestation te onderhouden en van voorraden en brandstoffen te voorzien. Met de lancering en het aanmeren van Tianzhou-1 bereiden de Chinezen zich ook op dat aspect van hun ruimteambities voor.