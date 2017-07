“Nee, echt niets van gemerkt, dokter.”

Een opmerkelijk paper in het British Medical Journal. Artsen beschrijven hierin een bijzondere vondst: kort voor een operatie troffen ze in het oog van een dame op leeftijd maar liefst 27 contactlenzen aan.

Een stapeltje van zeventien lenzen

De 67-jarige vrouw moest een staaroperatie ondergaan. Maar toen de artsen haar ogen wilden verdoven, troffen ze een blauwkleurige, harde massa in het oog aan. Het bleek een opeenstapeling van zeventien contactlenzen te zijn die dankzij een beetje slijm gezellig bij elkaar werden gehouden. Nadere inspectie resulteerde in de ontdekking van nog eens tien contactlenzen.

Niks gemerkt

Opvallend genoeg had de vrouw – die al 35 jaar lenzen droeg en zelden een bezoekje bracht aan de oogarts of opticien – niets van de aanwezigheid van de 27 lenzen gemerkt. “Ze was heel geschokt,” zo vertelt oogarts Rupal Morjaria aan Optometry Today, een uitgave van de Britse Association of Optometrists. “Toen ik haar twee weken nadat ik de lenzen verwijderd had weer zag, vertelde ze dat haar ogen een stuk beter aanvoelden.”

Het is een opmerkelijk verhaal, zo moet ook Morjaria bekennen. Ze had zelf ook niet gedacht dat iemand zoveel lenzen op het oog kan dragen zonder ernstige klachten. Maar dat kan dus wel. Een aanrader is het zeker niet: de lenzen hadden namelijk net zo goed tot infecties kunnen leiden. Morjaria en collega’s hopen met hun publicatie in het BMJ dan ook te bewerkstelligen dat mensen voorzichtiger met hun lenzen omgaan en hun bezoekjes aan de oogarts en/of opticien niet te lang uitstellen. “Contactlenzen worden de hele tijd gebruikt, maar als ze niet goed gemonitord worden, zien we serieuze ooginfecties ontstaan die zelfs kunnen leiden tot blindheid,” vertelt Morjaria aan Optometry Today.