Kan een mix van twee geo-engineeringstechnieken de aarde misschien redden van een vernietigende opwarming?

Over die vraag hebben onderzoekers zich gebogen en het verlossende antwoord is te lezen in het blad Geophysical Research Letters. Het is voor het eerst dat onderzoekers zich buigen over de mogelijkheid om twee verschillende maatregelen op het gebied van geo-engineering met elkaar te combineren.

Geo-engineering

De aarde warmt op. En inmiddels zijn de meeste mensen op aarde er wel van doordrongen dat we in actie moeten komen om te voorkomen dat de opwarming van onze planeet uit de hand loopt. Zo worden er wereldwijd maatregelen getroffen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar er is nog een andere manier waarop we het klimaat van de aarde – in theorie – in toom kunnen houden: Solar Radiation Management (SRM). Dit is een vorm van geo-engineering waarbij men zonnestraling reflecteert en zo de aarde af probeert te laten koelen.

Neerslag

Zo kun je bijvoorbeeld deeltjes in de bovenste lagen van de atmosfeer pompen die het licht van de zon weerkaatsen. Zo boots je het koelende effect dat vulkaanuitbarstingen – waarbij as- en roetdeeltjes in de atmosfeer belanden – op de aarde hebben, na. Maar klimaatmodellen tonen aan dat deze aanpak een beperking heeft. De deeltjes zouden inderdaad de opwarming die ontstaat door broeikasgassen in de atmosfeer beperken. Maar ze zouden ook de hoeveelheid neerslag terugdringen. Een alternatieve optie is het dunner maken van de cirruswolken (wolken die betrokken zijn bij het reguleren van de hoeveelheid warmte die aan de aarde ontsnapt en in de ruimte verdwijnt). Ook deze aanpak zou resulteren in afkoeling, maar zou niet de toegenomen hoeveelheid neerslag die het resultaat is van een wereldwijde opwarming, terugdringen.

Combinatie

Samengevat hebben we hier dus twee geo-engineeringstechnieken die beiden leiden tot een afkoeling van de aarde. Alleen zorgt de ene aanpak ervoor dat er te weinig regen valt. En de andere dringt de toegenomen hoeveelheid neerslag niet sterk genoeg terug. Maar wat gebeurt er nu als we beide maatregelen tegelijkertijd inzetten? Dat hebben onderzoekers nu uitgezocht.

Het goede nieuws is dat de twee maatregelen de opwarming van de aarde zodanig bestrijden dat de wereldwijde temperatuur weer op pre-industrieel niveau terechtkomt. En wereldwijd gezien zou ook de hoeveelheid neerslag na inzet van deze twee maatregelen vergelijkbaar zijn met de hoeveelheid neerslag in pre-industriële tijden. Globaal gezien is dit dus een prima oplossing. Maar anders wordt het als we inzoomen op lokaal niveau. Dan zien we namelijk dat er substantiële verschillen ontstaan: het ene gebied zal na inzet van deze twee maatregelen veel natter worden, terwijl andere gebieden veel droger worden. “In onze modellen viel wereldwijd dezelfde hoeveelheid regen, maar die regen viel op verschillende plekken, waardoor een discrepantie ontstaat tussen wat onze economische infrastructuur verwacht te krijgen en wat deze werkelijk krijgt,” legt onderzoeker Ken Caldeira uit. “Iets gecompliceerdere geo-engineering-oplossingen zouden het wellicht een stuk beter doen, maar de beste oplossing is: simpelweg stoppen met het toevoegen van broeikasgassen aan de atmosfeer.”