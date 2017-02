Jaarlijks doen tienduizenden mensen mee aan zogenoemde Color Runs. Er worden dan allerlei kleurenpoeders over hardlopers gegooid. Sommige van deze kleurenpoeders zijn echter slecht voor de gezondheid, waarschuwt het RIVM.

Hoewel het gezond is om te sporten, heeft het strooien met kleurenpoeders alleen maar nadelen. Sommige van de poeders zijn namelijk stofexplosief, brandbaar en kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Denk hierbij aan irritatie van de luchtwegen, ogen en huid.

De ophef ontstond in 2015 in Taiwan, toen licht ontvlambaar kleurenpoeder explodeerde. Bij de zogenoemde Formosa Fun Coast-ontploffing kwamen vijftien mensen om het leven en raakten 497 mensen gewond. De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft brandproeven uitgevoerd met kleurenpoeders die in Nederland gebruikt worden bij evenementen en daaruit blijkt dat sommige poeders brandbaar zijn. Duitse onderzoekers concludeerden eerder al dat kleurenpoeders luchtweg- en oogirritatie kunnen geven. “Daarbij kan de fijnstofbelasting door de grote hoeveelheid kleurenpoeder in de lucht ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen,” schrijft het RIVM op de site. “De aanbevelingen voor de organisatoren en deelnemers van evenementen met kleurenpoeders zijn bedoeld om de kans op nadelige gezondheidseffecten te verkleinen.”

Helaas is er nu nog geen overzicht van de samenstelling van de poeders die in Nederland worden aangeboden. Het RIVM heeft een document opgesteld, waarin staat dat de producent van de kleurenpoeder verantwoordelijk is voor de veiligheid van het product. Ook de organisator van een evenement is verantwoordelijk dat hij veilige producten aanbiedt op het evenement. Color Runs gaan hoogstwaarschijnlijk niet verdwijnen, alleen worden er in de toekomst alleen kleurenpoeders gebruikt die ook daadwerkelijk veilig zijn met betrekking tot brand en stofexplosie. Maar er zijn meer eisen. “Het te gebruiken kleurenpoeder is veilig als het is samengesteld op basis van zetmeel, enkel in de Europese Unie toegelaten levensmiddelenkleurstoffen bevat en vrij is van vervuilingen en allergenen.”

Voor nu raadt het RIVM kinderen, ouderen en mensen met astma of andere longklachten af om mee te doen aan een Color Run. Wie wel besluit om mee te lopen doet er verstandig aan om na afloop zo snel mogelijk te douchen.