Wat is moeder natuur toch bijzonder.

De dierentuin van Cincinnati heeft een timelapse gemaakt van een tarantula (Brachypelma smithi) die uit zijn eigen huid kruipt. Dit proces duurt zeven uur. Dankzij de timelapse van veertig seconden zien we de spin zijn oude exoskelet in korte tijd van zich afschudden.

Het ziet er misschien een beetje zielig uit, maar de spin moet dit doen om te kunnen groeien. Eerst scheurt zijn buik open, waardoor er vloeistof op zijn hoofd en bovenlichaam terecht komt. Hierdoor kan de spin makkelijk zijn exoskelet verwijderen.

Deze tarantula leeft in woestijnen in Mexico, dus je hoeft niet bang te zijn om deze achtpoot hier in het wild aan te treffen.