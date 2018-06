Het duo hoopt eind dit jaar aan te komen bij de rode planeet.

Afgelopen week voerden de twee CubeSats MarCO-A en MarCO-B een koerscorrectie uit. Beide CubeSats werden op 5 mei gelanceerd, samen met de InSight-lander. Als de twee piepkleine ruimtevaartuigen in november aankomen bij Mars, dan geven ze informatie over de landing van InSight door aan Mission Control op aarde.

“Ons doel is om te laten zien dat de relatief goedkope CubeSat-technologie geschikt is voor gebruik in de verre ruimte”, vertelt programmamanager John Baker. “Beide MarCO’s zijn al verder verwijderd van de aarde dan elke andere CubeSat.”

Er zijn wat kleine problemen met MarCO-B. Zo was zijn manoeuvre iets kleiner, omdat deze CubeSat een lekkende klep heeft. Dit mankement zorgt voor kleine koerswijzigingen. Wetenschappers houden het probleem in de gaten en proberen op een later tijdstip bij te sturen.

“We zijn enigszins optimistisch en denken dat MarCO-B in staat is om MarCO-A te volgen”, zegt projectmanager Joel Krajewski. “We willen graag de tijd nemen om het probleem beter te begrijpen voor we een koerscorrectie uitvoeren.”