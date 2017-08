Wetenschappers hebben de Marsrover Curiosity gebruikt om foto’s te maken van wolken op Mars. Deze foto’s zijn achter elkaar geplakt, waardoor je zelf ziet hoe wolken voorbij drijven boven het oppervlak van de rode planeet.

Mars heeft een elliptische baan om de zon. Dit betekent dat de afstand tot de zon varieert. Wanneer Mars het verst verwijderd is van de zon, dan ontstaan er wolken nabij de evenaar. Curiosity heeft vorige maand foto’s gemaakt van de wolken, terwijl Mars pas volgende maand het verste punt tot de zon bereikt. De wolken zijn dus al opvallend vroeg te zien.

“Waarschijnlijk ontstaan de wolken door waterijskristallen die op stofdeeltjes condenseren”, zegt wetenschapper John Moores van de universiteit van York. Hij is lid van het Curiosity-onderzoeksteam. “De slierten ontstaan doordat de ijskristallen vallen en verdampen. Curiosity heeft geen hoogtemeter om de hoogte van de wolken te bepalen, maar op aarde ontstaan deze vormen op hoog boven het aardoppervlak.” Daarmee wijst Moores op zogenoemde hoge wolken, die in Nederland en België zo’n vijf tot dertien kilometer boven het oppervlak ontstaan.

De beelden van Curiosity zijn flink bewerkt, want anders zouden de wolken amper te zien zijn. De foto’s zijn ’s ochtends vroeg gemaakt. Toen Curiosity in de middag opnieuw de lucht fotografeerde, waren de wolken verdwenen.

In 2013 haalden wetenschappers de wolken van Mars naar de aarde. In een kamer bootsten zij de omstandigheden op Mars na, waarna er in een week tijd tien wolken ontstonden.