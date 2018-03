Ruim 2.000 Martiaanse dagen op een verre, koude planeet. Dat is een indrukwekkende prestatie!

Sinds augustus 2012 trotseert de Marsrover Curiosity het ruwe terrein van de rode planeet. Inmiddels heeft het beestje ruim 2.000 dagen op Mars afgelegd. Een dag op Mars – ook wel ‘sol’ genoemd – duurt iets langer dan op aarde. De planeet Mars draait namelijk in 24 uur, 39 minuten en 35 seconden één keer om zijn as.

Kort voor zijn verjaardag maakte Curiosity de foto bovenaan dit artikel. Daarop kijkt Curiosity naar hogergelegen delen van Mount Sharp. Sinds september 2014 is de Marsrover deze berg aan het beklimmen. Deze berg is opgebouwd uit lagen en elke laag kan ons meer vertellen over het klimaat dat Mars in de tijd dat die laag ontstond, had. Door het gaandeweg hogerop te zoeken, hoopt Curiosity meer te weten te komen over de klimaatveranderingen die Mars doormaakte en de impact die dat had op de leefbaarheid van de planeet.

Wist je dat Curiosity na zijn landing al 18,7 kilometer heeft afgelegd? Dit betekent dat de Marsrover zo’n tien meter per dag rijdt.

Kunstmatige intelligentie

Sinds 2016 heeft Curiosity kunstmatige intelligentie en kiest de rover zijn eigen doelen voor het ChemCam-instrument. De rover besluit zelfstandig om bepaalde stenen te onderzoeken. Daarvoor gebruikt Curiosity een handig algoritme, dat geprogrammeerd is door wetenschappers. Zo kijkt de rover o.a. naar de grootte en helderheid van stenen.

Chemische reacties

Curiosity is al bijna zes jaar bewoner van de rode planeet en heeft in die tijd veel ontdekkingen gedaan. Eind 2016 ontdekte Curiosity dat het erop lijkt dat in de Gale-krater langdurig chemische reacties plaatsvonden die op aarde cruciaal zijn gebleken voor leven. Curiosity toonde eerder al aan dat de Gale-krater een meer bevatte dat alle chemische ingrediënten die nodig zijn voor leven – plus de chemische energie die leven vereist – herbergde. Maar of er daadwerkelijk ooit leven was op Mars? Dat weet nog niemand.

Mars 2020-rover

Overigens wordt er hard gewerkt aan de opvolger van Curiosity. De Mars 2020-rover krijgt 23 camera’s en kan zo zeer scherpe foto’s maken van het oppervlak van de planeet. Dankzij deze camera’s kan de Mars 2020-rover obstakels vermijden en ritjes plannen. In vergelijking: Curiosity heeft zeventien camera’s.