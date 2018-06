De organische verbindingen zijn aangetroffen in een steen, die ooit op de bodem van een meer lag.

Om met de deur in huis te vallen: NASA heeft nog geen bewijs voor leven op Mars gevonden. Toch blijkt uit een nieuwe bodemvondst dat de omstandigheden miljarden jaren geleden gunstig waren voor buitenaards leven.

Wetenschappers hebben koolstofhoudende organische verbindingen gevonden in een 3,5 miljard jaar oude steen. Dit gesteente is onder natte omstandigheden ontstaan en lag ooit op de bodem van een meer. Organische moleculen bevatten koolstof en waterstof, maar mogelijk ook zuurstof, stikstof en andere elementen. Organische verbindingen kunnen ontstaan door niet-biologische processen, dus de vondst van koolstofhoudende organische verbindingen is geen bewijs dat er ooit leven was op de rode planeet.

“Organische materie op Mars bevat chemische aanwijzingen die ons meer vertellen over planetaire omstandigheden en processen”, zegt Jen Eigenbrode van NASA’s Goddard Space Flight Center. Een zekerheid is dat Mars ooit nat was en er vloeibaar water stroomde op het oppervlak.

De zoektocht naar leven op Mars wordt bemoeilijkt door straling uit de ruimte, aangezien straling ervoor zorgt dat organische materie wordt afgebroken. Gelukkig is Curiosity uitgerust met een boor om bodemmonsters te verzamelen. “Toekomstige landers en rovers kunnen nog dieper boren dan Curiosity, dus dat belooft wat”, zegt Eigenbrode.

Dode aliens vinden Dat is het doel van NASA’s Mars 2020-missie. Met opsporingsmethoden ontwikkeld om het oudste leven op aarde te vinden, gaat deze marsrover op zoek naar voormalig leven op Mars

Methaan in de atmosfeer

Een andere groep onderzoekers heeft ontdekt dat de hoeveelheid methaan in de omgeving van Curiosity fluctueert op basis van het seizoen. De wetenschappers durven hier nog geen verklaring voor te geven, maar wellicht ontsnappen methaanhydraten in de bodem doordat het oppervlak opwarmt.

“We zien een patroon”, zegt onderzoeker Chris Webster, hoofdauteur van het tweede paper. “Dat hebben we te danken aan het feit dat Curiosity al zo lang actief is.”

Papers

De resultaten van de twee onderzoeken zijn morgen te lezen in het wetenschappelijke vakblad Science.