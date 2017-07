Ruimtesonde Juno scheerde begin deze week over de gigantische storm die al meer dan 350 jaar op de gasreus woedt.

“Honderden jaren hebben wetenschappers Jupiters Grote Rode Vlek geobserveerd, zich over de vlek verwonderd en er theorieën over bedacht,” vertelt onderzoeker Scott Bolton. “En nu hebben we de beste foto’s ooit van deze iconische storm.”

Scheervlucht

Ruimtesonde Juno maakte de foto’s afgelopen maandag. De zevende scheervlucht langs Jupiter voerde de sonde over de Grote Rode Vlek. Op het moment dat Juno over de storm heen vloog, was de afstand tussen de ruimtesonde en de wolkentoppen slechts zo’n 9000 kilometers.

Breder dan de aarde

Op de foto’s zien we de machtige, roodkleurige storm, die doorweven is met donkere wolken. De storm is zo’n 16.350 kilometer breed en daarmee net iets breder dan de aarde. Wetenschappers houden de storm al sinds 1830 in de gaten en gaan ervanuit dat deze al meer dan 350 jaar woedt.

Op het moment dat Juno over de Grote Rode Vlek vloog, was niet alleen zijn camera actief. Ook alle andere wetenschappelijke instrumenten aan boord van de sonde hebben hun werk gedaan. De resulterende onderzoeksgegevens zullen de komende tijd bestudeerd worden. “Het zal wat tijd kosten om niet alleen de data van JunoCam, maar ook die van Juno’s acht wetenschappelijke instrumenten te analyseren en een nieuw licht te werpen op de geschiedenis, het heden en de toekomst van de Grote Rode Vlek,” stelt Bolton.