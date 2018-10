De lander maakte de foto terwijl deze afdaalde naar het oppervlak.

Vanochtend kon je al op Scientias.nl lezen dat het steeds drukker wordt op planetoïde Ryugu. Nadat er eerder twee rovers op het oppervlak van de planetoïde zijn gezet, is er afgelopen nacht ook nog een lander op de planetoïde geland. De afdaling en landing gingen volgens het boekje en vanochtend werd al duidelijk dat de lander tijdens de afdaling ook met succes enkele foto’s van Ryugu heeft gemaakt. En de eerste foto is nu op aarde gearriveerd en vrijgegeven.

MASCOT maakte de foto ongeveer 3,5 minuut nadat deze zich had losgemaakt van het moederschip: ruimtesonde Hayabusa2. Op het moment dat de foto was gemaakt, was de lander slechts 20 meter van het oppervlak van Ryugu verwijderd. Wie goed kijkt, kan op de foto ook de schaduw van de afdalende lander detecteren (in de rechterbovenhoek).

Het werkzame leven van MASCOT is kort, maar krachtig. De lander zal slechts 16 uur actief zijn op het oppervlak van Ryugu. In die periode moet deze op meerdere plekken op de planetoïde – de lander kan zich met sprongetjes verplaatsen – metingen doen. De lander is daartoe uitgerust met vier verschillende instrumenten. Meer weten? Lees dan ook eens het artikel dat eerder vandaag over de geslaagde landing van MASCOT op Scientias.nl is verschenen.