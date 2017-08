Hoeveel dust devils verschijnen er dagelijks op de rode planeet? Wetenschappers beweren dat het er miljoenen zijn.

Dust devils zijn stofstormen op Mars. Ze zijn drie tot dertig meter breed en een kilometer hoog. Ze ontstaan doordat de lucht aan het oppervlak warmer is dan de lucht daarboven. Ze zijn te zwak om grote schade aan te richten. Je kunt ze dus niet vergelijken met tornado’s op onze planeet. Sterker nog: dankzij een dust devil worden de zonnepanelen van Opportunity weer schoon geblazen, waardoor de rover meer energie opvangt.

Wetenschappers dachten altijd dat er iedere Martiaanse dag ongeveer één dust devil per tien vierkante kilometer ontstaat. Een Martiaanse dag – ook wel ‘sol’ genoemd – duurt 24 aardse uren en 39 minuten.

Een dust devil per vierkante kilometer

Uit een nieuwe statistische analyse van de gegevens van de Phoenix-lander blijkt dit aantal veel hoger te zijn. Brian Jackson, Ralph Lorenz en Karan Davis schrijven in een nieuw onderzoekspaper dat er iedere dag ongeveer één dust devil per vierkante kilometer ontstaat. Aangezien Mars een oppervlak heeft van ruim 144 miljoen vierkante kilometer, betekent dit dat er dagelijks vele miljoenen stofstormen ontstaan op de rode planeet.

Goed zichtbaar voor kolonisten

Wanneer een kolonist in de toekomst op het oppervlak van Mars staat, dan ziet hij regelmatig dust devils. “Zeker in de middag is de atmosfeer zeer onstabiel, waardoor er allerlei stofstormen ontstaan”, zegt onderzoeker William Farrell tegen New Scientist.

Gevaarlijk?

Overigens zijn dust devils niet ongevaarlijk. “Mogelijk produceren al die bewegende stofdeeltjes in een dust devil elektriciteit, waardoor elektronische apparaten ontregeld worden,” zegt Jackson. “Deze elektrische velden zijn mogelijk sterker op Mars, omdat het op deze planeet droger en stoffiger is dan op aarde.”