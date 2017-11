Dat suggereert het mobiele telefoongebruik van 1 miljoen mensen.

Net als veel andere organismen hebben wij mensen een interne biologische klok die reageert op licht en duisternis. Maar daarnaast hebben we ook te maken met een ‘sociale klok’ die afhankelijk is van onze dagelijkse activiteiten, zoals werk, school en sociale conventies. “Hoe pakt het dagelijkse ritme van mensen uit onder het tegelijkertijd tikken van deze twee klokken?” vroeg Daniel Monsivais zich hardop af. En hij besloot het uit te zoeken.

Mobiele telefoon

Monsivais en collega’s bestudeerden het mobiele telefoongebruik van ongeveer één miljoen Zuid-Europeanen over een periode van een jaar. Ze leidden de slaap-waakcyclus van gebruikers af uit het moment waarop ze hun telefoon voor het eerst en het laatst gebruikten.

Zonsopgang

Het onderzoek levert opvallende resultaten op. Zo bevonden alle gebruikers zich in dezelfde tijdzone, maar bleek de start en het einde van hun dagelijkse activiteiten toch te verschillen en afhankelijk te zijn van het moment waarop de zon in hun woongebied op en onder ging. En over de periode van een jaar veranderde de timing van dagelijkse activiteiten met de seizoensgebonden veranderingen in het moment van zonsopgang en zonsondergang.

Zonlicht

De gegevens suggereren dat het ritme van moderne mensen nog altijd gedicteerd wordt door zonlicht. Het is opmerkelijk, omdat veel van die moderne mensen in steden wonen, waar kunstlicht alomtegenwoordig is.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrouwen doorgaans meer slapen dan mannen en dat de slaapduur samenhangt met leeftijd. Zo neemt de slaapduur toe als mensen volwassen worden, om vervolgens weer af te nemen als mensen de middelbare leeftijd bereiken en weer toe te nemen als mensen ouder worden.

De onderzoekers zijn zeker nog niet klaar met hun studie. Zo liggen er al plannen voor vervolgonderzoek, waarbij de onderzoekers het slaap-waakritme van mensen in de stad willen vergelijken met dat van mensen op het platteland.