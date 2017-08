Wetenschappers komen met oplosbare melkcapsules. Geen geknoei meer met vloeibare melk, dus!

De nieuwe melkcapsules zijn eigenlijk vergelijkbaar met suikerklontjes. “Een uit kristallen opgebouwde korst vormt een soort verpakkingsmateriaal rond de capsules die gemakkelijk oplost in een warme vloeistof,” legt onderzoeker Martha Wellner uit.

Kristallen

De melkcapsules zijn vrij gemakkelijk te maken. Men giet een oplossing van melk en suiker – of een ander niet zoet materiaal dat dienst kan doen als ‘verpakkingsmateriaal’ – in een mal. Wanneer de oplossing afkoelt, begeeft de extra suiker zich naar de rand van de vloeistof en vormt daar kristallen. Het resultaat: melk, verpakt in een jasje van suikerkristallen. De resulterende capsules kunnen in allerlei vormen gemaakt worden en gewoon bij kamertemperatuur bewaard worden. Zodra de melk in de kristallen ingekapseld is, kan deze zeker drie weken goed blijven.

Minder verpakkingsmateriaal

De melkcapsules hebben verschillende voordelen. Zo komt de melk pas vrij als je de capsules in je koffie hebt laten zakken. Dus geen geknoei meer met melk naast je koffiemok. Daarnaast wordt met deze melkcapsules een hoop (plastic) verpakkingsmateriaal overbodig. “De capsules kunnen bijvoorbeeld de kleine, extreem onpraktische koffiemelkverpakkingen die in grote hoeveelheden gebruikt worden tijdens conferenties of aan boord van vliegtuigen vervangen,” denkt onderzoeker Joachim Ulrich. Voor het zover is, moet echter nog gekeken worden of de melkcapsules op grote schaal geproduceerd kunnen worden en aan alle eisen die aan verpakte melk worden gesteld, kunnen voldoen.

Mocht de melkcapsule die toetsen glansrijk doorstaan en binnenkort zijn grote doorbraak beleven, dan is dat waarschijnlijk het begin van een revolutie. “Onze processen kunnen ook gebruikt worden voor andere vloeistoffen,” vertelt Wellner. “We kunnen bijvoorbeeld ook geconcentreerd fruitsap inkapselen.”