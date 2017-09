Zijn robots in staat om zelfstandig te zaaien en te oogsten? Ja, zo blijkt uit nieuw Engels onderzoek.

Wetenschappers van de Harper Adams universiteit hebben robots ingezet op een hectare land in Shropshire (Engeland). De robots kregen tijdens het planten van de zaadjes hulp van drones. De robots controleerden de grond en sproeiden later herbiciden en meststoffen over het land. Uiteindelijk slaagden de zelfrijdende tractoren erin om de oogst binnen te halen.

De resultaten zijn nog niet indrukwekkend. De opbrengst van de oogst was 4,5 ton gerst. Normaal gesproken levert een hectare land ongeveer 6,8 ton gerst op. Daarnaast kostte het project ruim 200.000 euro. Daarmee is dit – volgens de onderzoekers – de duurste gerst ooit.

Op dit moment is een boer dus nog nodig, maar in de toekomst kan dit veranderen. De robots kunnen immers leren van hun fouten en zijn in staat om uit te groeien tot perfecte boeren.

Hieronder zie je de autonome maaidorser aan het werk.