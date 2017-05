En daardoor lopen mogelijk ook de overlevingskansen van de hagedis terug.

Dat heeft een internationaal team van onderzoekers ontdekt. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Nature Ecology & Evolution.

Experiment

De onderzoekers verzamelden een aantal kleine hagedissen (Zootoca vivipara) en zetten ze in een verblijf waarin ze de temperatuur heel nauwkeurig konden regelen. Bij sommige hagedissen werd de temperatuur met 2 tot 3 graden opgevoerd. Zowel voorafgaand als na de ‘klimaatverandering’ gingen de onderzoekers na welke bacteriën in de darmen van de hagedissen aanwezig waren.

Warmer

Uit het onderzoek blijkt dat de darmen van hagedissen die in een warmer verblijf zaten een veel beperktere diversiteit aan microben herbergden. Een opwarming van 2 tot 3 graden zorgde ervoor dat de diversiteit onder de microben die in de darmen leefden met zo’n 34 procent afnam. En dat heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de overlevingskansen van de hagedis.

Zorgwekkend

Het is zorgwekkend. Want klimaatmodellen suggereren dat we op dit moment afstevenen op een opwarming van 2 tot 3 graden. Het betekent dat deze experimenten wel eens een afspiegeling kunnen zijn van het lot dat hagedissen in de toekomst te wachten staat. “Ons onderzoek laat zien dat een relatief kleine temperatuurstijging een enorme impact kan hebben op de darmbacteriën van de kleine hagedis,” vertelt onderzoeker Elvire Bestion. “Meer onderzoek is nu nodig en het is zeer goed mogelijk dat we vergelijkbare effecten zien bij andere ectothermen (koudbloedige dieren zoals reptielen en amfibieën die hun lichaamswarmte niet zelf kunnen reguleren, maar externe invloeden gebruiken om hun lichaamstemperatuur te veranderen, red.).”

Als het aan Bestion ligt, wordt er op korte termijn meer onderzoek gedaan naar het effect dat een temperatuurstijging op de darmbacteriën van organismen heeft. Want daar weten we eigenlijk nog niets over. En dat terwijl deze bacteriën zo belangrijk zijn. Niet alleen voor hagedissen, maar ook voor mensen. De bacteriën spelen niet alleen een belangrijke rol tijdens de spijsvertering, maar worden ook in verband gebracht met het immuunsysteem en gezondheidsproblemen zoals obesitas. “De darmen zijn de laatste gezondheidsrage onder mensen – er wordt van alles, van probiotische yoghurt tot poeptransplantaties, vermarkt – maar er is nog bijna geen onderzoek gedaan naar hoe het veranderende klimaat deze microben beïnvloedt.”